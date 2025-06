Violeta Bănică se mută cu iubitul ei în America. Fiica Andreei Marin a făcut dezvăluiri neașteptate despre George

Violeta Bănică a făcut recent declarații neașteptate despre mutarea în America, dar și despre iubitul ei.

Violeta Bănică, în vârstă de 17 ani, traversează un moment extrem de important din viața ei. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică se pregătește să facă un pas uriaș în parcursul său profesional, care coincide și cu o schimbare majoră în plan personal. Despre mutarea ei, Violeta Bănică a făcut dezvăluiri într-un interviu pentru Cancan.

Ce dezvăluiri a făcut Violeta Bănică despre mutarea în America. Va locui acolo cu iubitul ei

Violeta Bănică va începe studiile la College of Arts and Sciences, din cadrul Universității Cornell, acolo unde și iubitul ei vrea să studieze. Fiica Andreei Marin a absolvit liceul deja, deoarece a fost dată la școală mai devreme.

Când toți se întrebau ce se va întâmpla cu relația sa după ce va părăsi România, fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin a dezvăluit că iubitul ei este deja student în State, așadar relația la distanță nu va începe acum pentru ei, ci, dimpotrivă, se va sfârși odată cu mutarea împreună.

„Noi avem o relație la distanță de un an, de fapt, și mă mut cu el! Pe partea aceasta, abia aștept să merg acolo. El e la Inginerie acolo, la trei ore distanță de mine, iar anul viitor va fi la aceeași facultate ca și mine. Decizia mea de a mă muta în State a fost luată de mult timp, acum patru ani am zis că vreau să merg la Harvard, am rămas cu ideea aceasta vreo trei ani, dar am vizitat campusul de la actuala facultate și m-am decis. Decizia mea nu e fost deloc legată de George. A fost doar legată de mine. L-am susținut când a plecat în State, i-am zis că relația noastră o să supraviețuiască, nu este nicio problemă! Dacă ne iubim, logic că o să rezistăm!”, a dezvăluit Violeta Bănică pentru Cancan.

Totodată, tânăra susține că i-ar plăcea să rămână cu George pentru tot restul vieții.

„Nu am spus că ne vom căsători, dar ar fi frumos să rămân cu această persoană toată viața mea. Vedem cum stau lucrurile. Sunt conștientă că suntem tineri, dar eu cred în noi, că avem o șansă și sper că ne revedem în zece ani cu un inel pe deget”, a spus fata Andreei Marin pentru sursa citată mai sus.

Violeta Bănică: „Mama își face multe griji”

Violeta Bănică urmează să plece la studii în America în mai puțin de două luni. Fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin recunoaște că are mari emoții, însă se declară extrem de curioasă de noul început pe care îl are în față. Ea a mai dezvăluit că mama ei își face mai multe giji.

„Absolvirea a fost un moment foarte emoționant. Încă nu am procesat, încă mă țin foarte strâns de tot ceea ce înseamnă școala și colegii mei. Eu plec în State într-o lună și jumătate și, din nou, încă nu am procesat nimic. E o schimbare uriașă, trebuie să fiu mult mai independentă. Eu acum o rog pe mama să facă orice. Trebuie să învăț să mănânc sănătos, să fac sport, fără să mă sune mama. Oricum, mama o să fie mereu la telefon.

Sunt destul de anxioasă, am emoții mare, dar am și un entuziasm mare. Vreau să văd cum e să am un start nou, să văd cum e să nu fii fiica cuiva, dar îmi iubesc părinții, familia, școala pisica, îmi e silă să plec…Părinții mi-au spus să îi sun la orice problemă, dar și să fiu responsabilă și să nu fac tâmpenii, pentru că sunt etape în viață și ai tot timpul din lume să experimentezi, să o iei ușor și treptat. Dintre ei doi, mama cred că își face mai multe griji”, a spus Violeta Bănică pentru Cancan.

