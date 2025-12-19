Wiz Khalifa, prima reacție după condamnarea la închisoare cu executare în România. Ce a anunțat rapperul american

Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare cu executare de magistrații români. Iată cum a reacționat rapperul american, dar și fanii acestuia la aflarea veștii.

Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare cu executare de Curtea de Apel Constanța | GettyImages

Wiz Khalifa este unul dintre cele mai sonore nume din industria Hip-Hop. Artistul a fost prezent pe scenă în vara lui 2024 la festivalul Beach, Please! de la Constanța. În timpul concertului a fost surprins fumând un joint. Dacă gestul ar fi fost trecut cu vederea în alte țări, autoritățile române au intervenit. Rapperul a fost reținut la scurt timp, iar dosarul său a ajuns pe masa procurorilor DIICOT Constanța.

Inițial artistul a primit o amendă de 3.000 de lei, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, după ce procurorii au contestat decizia. Curtea de Apel Constanța a admis apelul, pronunțând condamnarea la închisoare cu executare.

Cum a reacționat Wiz Khalifa după aflarea sentinței

Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia de condamnare la nouă luni de închisoare cu executare pentru rapperul Wiz Khalifa. Motivul acestei decizii a fost legislația autohtonă în privința substanțelor interzise.

Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea. Potrivit presei internaționale, echipa juridică a lui Wiz Khalifa lucrează la contestația sentinței și la găsirea unei soluții astfel încât artistul să nu fie nevoit să execute pedeapsa în România.

Wiz Khalifa este numele de scenă al lui Thomaz Cameron Jibril. Artistul a fost nominalizat de zece ori la Premiile Grammy. Când a fost reținut de Poliție, acesta ar mai fi avut asupra sa 18 grame de canabis.

Conform postării sale de pe X imediat după incident, rapperul nu a dorit să jignească pe nimeni și a promis că se va întoarce în România, dar fără joint.

„Spectacolul de aseară a fost uimitor. Nu am vrut să jignesc România prin faptul că am fumat pe scenă. Au fost foarte respectuoși și m-au lăsat să plec. Mă voi întoarce curând. Dar data viitoare fără un joint uriaș”, a scris artistul.