Cine este OG Eastbull, primul și singurul rapper român din industria italienească care deține un disc de aur și două de platină

OG Eastbull a avut o apariție neașteptată în platoul Chefi la cuțite. Rapperul a gătit un preparat italienesc și a intrat în forță în platou, alături de două gărzi de corp impunătoare.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 21:00 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 22:05

În ediția 7 a sezonului 16 Chefi la cuțite, concurenții au impresionat cu poveștile lor de viață și cu experiențele pe care le-au acumulat în domeniul gastronomiei, însă unul dintre ei a ieșit în evidență mai mult ca niciodată.

Este vorba despre rapperul OG Eastbull, care a venit însoțit de două gărzi de corp și care i-a captivat pe chefi încă de la primii pași pe care i-a făcut în platou.

OG Eastbull este primul și singurul rapper român din industria italienească care deține un disc de aur și două de platină. Ce poveste de viață are concurentul de la Chefi la cuțite

Alfred Hodor OG Eastbull este unul dintre concurenții Chefi la cuțite care au stârnit emoții puternice în platou datorită apariției impunătoare pe care a avut-o în fața juraților alături de două gărzi de corp.

El este un rapper român, în vârstă de 33 de ani, care s-a făcut cunoscut atât în țara noastră, cât și în Italia, după ce a lansat „Bella Giornata”, piesa care în prezent a ajuns la peste 32 de milioane de vizualizări.

„Sunt primul și singurul rapper român din industria italienească care a obținut două discuri de platină și unul de aur cu hitul Bella Giornata” spunea el la testimonial.

OG Eastbull s-a născut în Germania, dar a copilărit la Buzău până la vârsta de 8-9 ani, atunci când a fost nevoit să plece în Italia alături de mama lui. El a învățat la o școală privată din Roma alături de copii care aveau o situație financiară excelentă, însă pentru el viața nu era aceeași.

Artistul a trecut prin momente dificile, trăind în condiții modeste, însă, cu toate acestea, s-a axat pe învățat și a reușit să obțină o performanță la care alții doar visează, și anume, o bursă de studiu.

„Foamea și ambiția cresc campioni. Deși eram săraci, aveam dragoste, aveam puținul care era necesar și ne făcea fericiți” a spus el, urmând să scoată la iveală și detalii mai puțin știute din viața lui.

Mai exact, la 18 ani a trecut prin primul arest mai dificil, despre care acum consideră că l-a făcut să înțeleagă că nu acela era drumul pe care voia să îl urmeze.

„Muzica m-a scos din viața de stradă împreună cu sportul, dar, cu siguranță, și persoanele care au fost lângă mine. Mama mea, antrenorii, în perioada respectivă, au contribuit. Au fost diverse etape. Nu m-am schimbat de pe azi pe mâine.” a explicat el.

OG Eastbull, apariție impunătoare în platoul Chefi la cuțite. Ce a gătit în ediția din 26 noiembrie 2025

La Chefi la cuțite, el a venit să demonstreze că muzica nu este singura lui pasiune, pentru că îi place să și gătească, fiind extrem de atent la alimentația lui.

„Am devenit vegetarian. Mă simt incredibil. Am slăbit în 33 de zile 22 de kilograme. Am secretul tinereții pentru suma corectă” a povestit el în timp ce pregătea o porție de carbonara alla romana care i-a adus un verdict pe măsură din partea chefilor.

„Chefu' v-a pregătit ceva deosebit!” a spus el înainte să trimită preparatul către jurizare.

Ajuns în fața juraților, acesta a simțit nevoia să se deschidă și mai mult, mărturisindu-le că viața lui s-a schimbat de când a devenit tată, fiind extrem de atent la ceea ce mănâncă băiețelul său.

Nu doar povestea lui i-a impresionat pe chefi, ci și preparatul său, care i-a făcut pe trei dintre ei să ofere câte un cuțit, dar și un cuțit de argint al prieteniei.

„Ai carbonara în sânge” i-a zis Chef Richard.

Noul sezonul Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30). Nu uita că poți oricând să urmărești toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!

