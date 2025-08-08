În această seară, cinci dintre ispitele sezonului 9 Insula Iubirii vor fi prezente la festivalul Summer Well

În prima zi a festivalului, în spațiul special amenajat de lângă Catedrală, unde pot fi găsite toate inițiativele pregătite de Antena, își vor face apariția cinci dintre cele mai apreciate Ispite ale momentului.

În prima zi a festivalului Summer Well, își vor face apariția cinci dintre cele mai apreciate Ispite de la Insula Iubirii 2025, pentru o întâlnire specială cu fanii emisiunii | Antena 1

Cel mai fierbinte show al verii. Comentat la cafeaua de dimineață, dar și la întâlnirea cu prietenii din weekend. Ispitele care știu să întoarcă capul fiecărui om care le cunoaște, dar și să-i capteze atenția pentru o discuție de neuitat. Un format prezent la fiecare eveniment care contează. Insula Iubirii ajunge, în această seară, la festivalul Summer Well, la Domeniul Știrbey.

Cinci dintre ispitele sezonului 9 Insula Iubirii vor fi prezente la festivalul Summer Well, pentru o întâlnire specială cu fanii emisiunii

Între 8 și 10 august, Domeniul Știrbey din Buftea găzduiește a 14-a ediție Summer Well, festivalul care a redefinit, an de an, modul în care se trăiește muzica în România, iar Antena le pregătește tuturor celor prezenți o serie de activări pentru cele mai iubite show-uri din țară: Asia Express, Power Couple, Insula Iubirii, The Ticket, dar și pentru serialele urmărite de toată lumea: Iubire cu parfum de lavandă, Ana – mi-ai fost scrisă în ADN. În plus, toți participanții vor avea acces la surprizele pregătite de AntenaPLAY și Antena Academy.

Astăzi, în prima zi a festivalului, de la ora 18:00, în spațiul special amenajat de lângă Catedrală, unde pot fi găsite toate inițiativele pregătite de Antena, își vor face apariția cinci dintre cele mai apreciate Ispite ale momentului. Naba Salem, Narcis Bujor, Amelia, Diandra Moldoveanu și Sorin Encică îi așteaptă pe toți cei aflați la festival pentru o sesiune de autografe, poze și povești din culisele emisiunii.

Cei cinci se vor afla în interiorul festivalului, la locul de întâlnire, pentru o oră și jumătate, iar spațiul va fi unul recognoscibil de către toți cei care urmăresc show-ul, inspirat din zona bonfire-ului!

Nu ratați în această seară întâlnirea cu ispitele sezonului 9 Insula Iubirii și noi ediții, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!