Survivor - Povești din Junglă, 14 ianuarie 2026. Alex Delea și legătura cu mamaie! Reacția dură a Anamariei Prodan: Dinții nu îi mai avea, era bebeluș!

Episodul 5 din data de 14 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. Alex Delea a fost crescut de bunica lui, iar dragostea lui este enormă pentru aceasta. Consideră că viitoare iubită trebuie s-o respecte pe mamaie. Anamaria Prodan îș susține: Dacă mie, unul din foști bărbați mi-ar fi spus: M-ai lasă-mă cu mă-ta, dinții nu îi mai avea, era bebeluș!
Miercuri, 14.01.2026, 19:00
Survivor - Povești din Junglă, 14 ianuarie 2026. Ce discută concurenții în mașină? Păreri necenzurate despre celălalt trib!

Logo show Miercuri, 14.01.2026, 19:00 Survivor - Povești din Junglă, 14 ianuarie 2026. Scandal pe ritmuri de manea! Boureanu cântă: Dușmanii îmi poartă pică!

Logo show Miercuri, 14.01.2026, 19:00 Survivor - Povești din Junglă, 14 ianuarie 2026. Iulia, mesaj sfâșietor pentru copiii ei: Când vă e dor, uitati-vă la lună!

Logo show Miercuri, 14.01.2026, 19:00 Survivor - Povești din Junglă, 14 ianuarie 2026. Cristian Boureanu și Călin Donca, vorbe grele și amenințări fără precedent

Logo show Miercuri, 14.01.2026, 19:00 Mireasa sezonul 13, 14 ianuarie 2026. Băieții au aflat impresiile fetelor despre ei! Cum au reacționat

Logo show Miercuri, 14.01.2026, 16:57 Mireasa sezonul 13, 14 ianuarie 2026. Ce fel de bărbați își doresc fetele în jurul lor

Logo show Miercuri, 14.01.2026, 16:55 Mireasa sezonul 13, 14 ianuarie 2026. Fetele îl cunosc pe Sebastian: Tind să atrag persoane cu probleme în viața mea!

Logo show Miercuri, 14.01.2026, 16:51 Mireasa sezonul 13, 14 ianuarie 2026. Fetele îl cunosc pe Sebastian: Am trecut peste fosta relație!

Logo show Miercuri, 14.01.2026, 16:49 Mireasa sezonul 13, 14 ianuarie 2026. Adrian, despre comentariile fetelor la adresa lui: Îmi place ce aud!

Logo show Miercuri, 14.01.2026, 16:39 Mireasa sezonul 13, 14 ianuarie 2026. Fetele, impresii după întâlnirile rapide cu Adrian

Logo show Miercuri, 14.01.2026, 16:33 Mireasa sezonul 13, 14 ianuarie 2026. Adrian a avut speed date cu fetele din casă

Logo show Miercuri, 14.01.2026, 16:10 Mireasa sezonul 13, 14 ianuarie 2026. Fetele i-au adresat lui Adrian întrebări! Cât de mulțumite au fost de întrebări

Logo show Miercuri, 14.01.2026, 16:07
