Survivor - Povești din Junglă, 14 ianuarie 2026. Alex Delea și legătura cu mamaie! Reacția dură a Anamariei Prodan: Dinții nu îi mai avea, era bebeluș!

Episodul 5 din data de 14 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. Alex Delea a fost crescut de bunica lui, iar dragostea lui este enormă pentru aceasta. Consideră că viitoare iubită trebuie s-o respecte pe mamaie. Anamaria Prodan îș susține: Dacă mie, unul din foști bărbați mi-ar fi spus: M-ai lasă-mă cu mă-ta, dinții nu îi mai avea, era bebeluș!

Miercuri, 14.01.2026, 19:00