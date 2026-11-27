Mult a fost, puțin a mai rămas! Un nou sezon de senzație Survivor se pregătește să aducă în fața telespectatorilor provocări spectaculoase, adrenalină și momente de neuitat. Iar surprizele încep chiar din această seară!

Vineri, 27 noiembrie 2026, telespectatorii Antena 1 vor avea ocazia să afle, în premieră, numele primilor trei Faimoși care vor participa la Survivor 2027.

Primii trei Faimoși de la Survivor 2027, dezvăluiți în această seară, la Antena 1

Diseară, emisiunea voastră preferată, Insula Iubirii, vine cu trei surprize de senzație! Pe parcursul difuzării emisiunii, vor fi dezvăluite, în premieră, numele a trei dintre concurenții care vor face parte din echipa Faimoșilor în noul sezon Survivor 2027. Cine sunt vedetele care au acceptat provocarea? Cine este pregătit să își testeze limitele, să înfrunte condiții dificile și să lupte pentru supraviețuire în una dintre cele mai spectaculoase competiții?

Răspunsurile încep să vină chiar în această seară!

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Așadar, rămâi alături de Antena 1, de la ora 20:30, și urmărește Insula Iubirii! Pe lângă cele mai spectaculoase momente ale acestui sezon, vei avea parte de trei dezvăluiri în exclusivitate. Primii trei Faimoși de la Survivor 2027 vor fi anunțați pe parcursul emisiunii Insula Iubirii, difuzată în această seară la Antena 1.

Nu rata surprizele! Un nou sezon Survivor se apropie, iar aventura începe cu primele nume care vor intra în competiție!