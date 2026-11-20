Survivor România revine cu un nou sezon, care se anunță spectaculos. Până acum, nu a fost anunțat oficial cine va face parte din echipa Faimoșilor, însă Antena 1 a oferit câteva detalii care au stârnit curiozitatea fanilor.

Survivor România 2027 se anunță un sezon spectaculos, iar fanii sunt nerăbdători să afle cine va face parte din echipa Faimoșilor. Antena 1 a oferit câteva indicii, detalii care au stârnit interesul telespectatorilor.

Ce indicii a oferit Antena 1 despre concurenții de la Survivor România 2027

Până acum, nu a fost anunțată listă oficială a concurenților care vor face parte din echipa Faimoșilor, însă Antena 1 a oferit câteva indicii, cum ar fi această descriere de la o postare de pe Instagram:

„Maestrul vorbelor adevărate este gata de provocarea vieții lui!”. Fanii au reacționat imediat și au scris în comentarii câteva nume, printre care Cheloo, Grasu XXL sau Puya.

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Fanii s-au gândit că în noul sezon Survivor și o cântăreață ar putea să își testeze limitele în Republica Dominicană. Și în acest caz, oamenii au scris mai multe nume în comentarii, printre care Bella Santiago sau Ami.

Antena 1 a oferit indicii și despre un alt concurent, care este descris drept „un personaj memorabil”. Rămâne de văzut cine sunt cei care vor face parte din echipa Faimoșilor în noul sezon Survivor România.

„Atenție! Un personaj memorabil intră în jungla Dominicană. Are gusturi înalte, dar e pregătit pentru cel al cocosului?”, se mai arată pe pagina de Instagram.

Dan Alexa i-a spus lui Gabi Tamaș că poate câștiga Survivor 2026

Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026, după ce a concurat împotriva lui Lucian Popa, ultimul Războinic. Fostul fotbalist a povestit că Dan Alexa i-a spus că poate câștiga orice competiție, după ce împreună au ieșit victorioși din Asia Express.

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