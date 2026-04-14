Home Survivor Stiri Ce mesaj video pregătiseră soția și fiicele lui Marian Godină. Faimoșii au pierdut jocul de recompensă cu premiul comunicarea

Ce mesaj video pregătiseră soția și fiicele lui Marian Godină. Faimoșii au pierdut jocul de recompensă cu premiul comunicarea

Faimoșii de la Survivor și-ar fi dorit să primească videoclipuri de la cei dragi, însă au pierdut jocul de recompensă. Georgiana Godină a publicat pe rețelele sociale imaginile care nu au mai ajuns la soțul ei, Marian Godină. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 10:54 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 11:05
Ce mesaj video pregătiseră soția și fiicele lui Marian Godină pentru concurentul Survivor | Antena 1 & Instagram

Războinicii au primit înregistrări video de la cei dragi ca urmare a câștigării jocului de Recompensă. Faimoșii au pierdut jocul și nu s-au bucurat de videoclipurile de la familii. Georgiana Godină a publicat pe Facebook ce i-a transmis soțului în clipul care nu a ajuns la el.

Ce mesaj video pregătiseră soția și fiicele lui Marian Godină pentru concurentul Survivor. Faimoșii au pierdut jocul de recompensă cu premiul comunicarea, dar Georgiana Godină a publicat în online imagini emoționante cu ea și fetițele

„Noi suntem bine și te așteptăm acasă. Ne este foarte dor de tine. În fiecare vineri, sâmbătă și duminică ne uităm la tine și Maria îți face galerie. Zice haide, tati. Fetele sunt bine și ai tăi sunt bine și eu sunt bine. Totul e bine acasă, te așteptăm să vii, nu contează când. Noi avem răbdare să vii și mai târziu. Ne este foarte dor de tine și așteptăm să vii acasă și să fim toți 4. Te iubim”, a spus Georgiana în clipul în care apar și Maria și Irina, cele două fiice ale ei și ale lui Marian Godină.

Marian Godină a pierdut duelul cu Andreea, însă nu a plecat de acasă. De la începutul săptămânii, Adi Vasile a anunțat telespectatorii că cel care va pierde duelul va merge în exil.

Deși eliminat, Marian Godină a primit o a doua șansă surpriză din partea lui Adi Vasile. Acesta va merge pe Insula Exilului, unde va trebui să supraviețuiască în condiții dificile. „Șansa o voi primi cu entuziasm și cu gândul că mulți și-ar fi dorit să aibă o a doua șansă. Voi profita de ea la maximum”, a spus concurentul, hotărât să revină în competiție.

După pierderea Duelului de eliminare, flacăra lui Marian Godină a fost reaprinsă și a ajuns în Exil. Ediția, lider de au...
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
După pierderea Duelului de eliminare, flacăra lui Marian Godină a fost reaprinsă și a ajuns în Exil. Ediția, lider de audiență
După pierderea Duelului de eliminare, flacăra lui Marian Godină a fost reaprinsă și a ajuns în Exil. Ediția,...
