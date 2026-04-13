Antena Căutare
După pierderea Duelului de eliminare, flacăra lui Marian Godină a fost reaprinsă și a ajuns în Exil. Ediția, lider de audiență

O nouă seară de Sărbătoare pentru români, resimțită de această dată cu emoție, lacrimi și zâmbete, și în Republica Dominicană. Adi Vasile le-a pregătit triburilor o mare surpriză și i-a invitat la o masă specială de Paște, care s-a lăsat cu amintiri de acasă și dor la cele mai înalte cote.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Aprilie 2026, 11:02 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 11:05
Galerie
Ediția a fost una în care tensiunea a atins și ea cote înalte, odată cu Consiliul și Duelul de eliminare, iar telespectatorii au urmărit-o cu bucurie, la fiecare pas. Survivor revine la Antena 1 și pe AntenaPLAY, vineri, sâmbătă și duminică.

Consiliul i-a pus pe Faimoși în fața unei decizii importante. Votul de grup l-a numit pe Marian Godină ca primul Duelist, în timp ce Bianca Giurcanu, purtătoarea de colan a decis ca Andreea Muntean să-i fie adversară.

Campioana la gimnastică l-a eliminat pe Godină și s-a salvat, revenind în competiție. Însă, drumul nu s-a încheiat nici pentru Marian – acesta a aflat de la Adi Vasile că flacăra lui se va reaprinde și pentru o perioadă va merge în Exil, până la momentul Unificării, când va primi o nouă șansă de a revenit în lupta pentru trofeu.

Ediția de Paște din Survivor România 2026 a fost lider de audiență

Ediția Survivor din prima zi de Paște a adus multă emoție și tensiune, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:58 – 23:51, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 4.9 puncte de rating şi 20.4% cotă de piaţă, față de locul 2 ocupat de PRO TV care avea 4.3 puncte de rating și 18.1% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.3 puncte de rating și 17.2% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.1 puncte de rating și 13.3% cotă de piață.

La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 5.5 puncte de rating și 16.3% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 5.4 puncte de audiență și 15.8% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:24, 1.2 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

La nivelul întregii zile, Antena 1 a fost pe primul loc în clasamentul audiențelor, la intersecția cu programele PRO TV, înregistrând 2.3 puncte de rating și 17.2% cotă de piață.

În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 4.6 puncte de rating și 19.9 cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 4.3 puncte de rating și 18.7% cotă de piață.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Colaj cu Adi Vasile și Marian Godină la Survivor
+2
Mai multe fotografii

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x