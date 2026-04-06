Georgiana Godină, reacție fermă după momentele de sensibilitate ale soțului ei de la Survivor. Ce a răspuns soția lui Marian

Georgiana Godină, soția lui Marian Godină, nu s-a mai putut abține și a reacționat în mediul online după momentele de sensibilitate ale partenerului ei de la Survivor România 2026. Aceasta le-a oferit un răspuns ferm celor care l-au criticat.

Traiul greu din junglă l-a făcut pe Marian Godină să își scoată la iveală latura sensibilă. Concurentul de la Survivor a fost surprins, de câteva ori, cu lacrimi în ochi și cu vocea tremurândă atunci când vorbea despre dorul de familie.

Reacțiile lui au fost dur criticate de oamenii de acasă. Aceștia au aruncat cu vorbe grele la adresa lui Marian Godină. Georgiana Godină, soția acestuia, nu a rămas indiferentă și a reacționat imediat.

Partenera concurentului de la Survivor România 2026 nu s-a mai putut abține și a răbufnit în mediul online, unde le-a răspuns celor care au comentat despre sensibilitatea soțului ei.

Cum a reacționat Georgiana Godină, soția lui Marian Godină, după momentele de sensibilitate ale acestuia de la Survivor România 2026

Soția lui Marian Godină a ținut să precizeze faptul că partenerul ei nu își poate ascunde sentimentele și dorul de casă, expunându-se pe micile ecrane exact așa cum este de fapt. De asemenea, a punctat că nu este un om slab doar pentru că are momente de sensibilitate.

„Am citit în ultima vreme multe comentarii referitoare la momentele de sensibilitate ale lui Marian și la dorul lui imens de copii. Mesajul multora este același: „De ce se plânge? Știa unde se duce, știa că va fi greu.”​Ca soție și mamă, simt nevoia să răspund acestui argument care mi se pare, sincer, de o superficialitate dureroasă.​Da, Marian știa unde se duce. A studiat formatul, a acceptat provocarea. Dar există o diferență colosală între a accepta rațional o distanță și a o trăi cu stomacul gol, fără somn și sub o presiune psihică imensă.

Să crezi că poți „anticipa” dorul de casă e ca și cum ai crede că, dacă citești despre frig, nu o să mai tremuri când ajungi la Polul Nord.​În viziunea unora, un „supraviețuitor” ar trebui să fie un bloc de piatră. Eu cred contrariul. Cel mai mare curaj la Survivor nu e să ascunzi ceea ce simți ca să pari „dur”, ci să ai tăria să fii vulnerabil în fața unei țări întregi. Vulnerabilitatea nu e slăbiciune.”, a scris soția lui Marian Godină pe rețelele sociale, potrivit libertatea.ro.

„Faptul că plânge de dorul copiilor nu îl face mai puțin luptător, ci îl face un tată extraordinar. Acele lacrimi sunt, de fapt, combustibilul lui. ​Lumea îi reproșează că „se plânge”. Eu îi mulțumesc că le arată copiilor noștri că e în regulă să îți fie dor, că e uman să suferi după cei dragi și că dragostea pentru familie este singura ancoră reală atunci când totul în jurul tău se prăbușește.

Survivor nu e doar despre trasee și imunitate, e despre cât de mult din tine rămâne întreg atunci când ești privat de tot. Iar Marian a ales să rămână om.​ Sunt mândră de el tocmai pentru că nu și-a lăsat inima la aeroport. Te așteptăm acasă, dar doar după ce vei arăta tuturor că dorul nu te doboară, ci te ridică!”, a mai adăugat Georgiana Godină.