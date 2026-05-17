Tensiunea dictează ritmul Consiliului Tribal, iar momentul eliminării aduce lacrimi și emoții puternice. Ce se va întâmpla

Serile de weekend sunt mai puternice, mai captivante și mai pline de acțiune, de când a fost dat fluierul de start în cel mai dur format de televiziune. Concurenții care au reușit să trecă de provocările primelor luni se află acum într-o etapă în care recompensele sunt mari și atât de dorite, iar colanul de Imunitate face diferența și aduce atât liniște, cât și multă strategie.

Publicat: Duminica, 17 Mai 2026, 10:25 | Actualizat Duminica, 17 Mai 2026, 10:27
O nouă săptămână de Survivor ajunge astăzi, de la ora 20:00, în punctul în care flacăra unuia dintre participanți va fi stinsă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Ieri, Lucian Popa și Gabi Tamaș au dovedit, încă o dată, cât sunt de puternici și au ajuns să fie iar ultimii doi concurenți din lupta pentru colan. Cu un joc perfect, în care a recuperat o diferență mare, fotbalistul a reușit să se impună.

Ediția Survivor de sâmbătă seară a adus o luptă în care fiecare concurent și-a dorit victoria, fiind lider de audiență. Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 23:21, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 4.2 puncte de rating şi 18.5% cotă de piaţă, față de locul 2, PRO TV, care a avut 3.3 puncte de rating și 14.7% cotă de piață.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.2 puncte de rating și 16.9% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 3.4 puncte de rating și 11.2% cotă de piață.

La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 5.2 puncte de rating și 16.4% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 4.4 puncte de audiență și 13.7% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:05, peste 1.1 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 3.6 puncte de rating și 17.2 cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 3.2 puncte de audiență și 15.3 cotă de piață.

Ce urmează la Survivor România 2026

„Jocul de astăzi și bătălia pentru recompensă o să vă aducă aminte că sunteți adversari. Două echipe se vor lupta conduse de finaliștii jocului pentru Imunitate, Lucian și Gabi. Aveți datoria de a vă construi echipele și de a le conduce în jocul de astăzi”, le va spune Adi Vasile, înainte de a da startul unei seri în care tensiunea și emoția vor fi la putere.

Tot atunci, în doar câteva ore, Gabi Tamaș va avea de făcut o alegere importantă și să trimită pe cineva la Duel. Cine va simți fiorul unei potențiale eliminări și cine-și va vedea flacăra stinsă?

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Perioada 16 mai 2026

