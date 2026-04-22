Antena Căutare
Home Survivor Stiri Cine a plătit operația lui Nicu Grigore după accidentarea de la Survivor. A suferit o intervenție chirurgicală la Viena

Nicu Grigore, fostul concurent Survivor 2026, a suferit o operație la genunchi, după accidentarea care l-a scos din competiție. Soțul Bellei Santiago a explicat și ce costuri au fost implicate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 16:23 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 17:15
Galerie
Nicu Grigore s-a operat la genunchi | Antena 1& Instagram

Nicu Grigore a precizat că de costurile operației și recuperării se ocupă asigurarea emisiunii Survivor, el plătind doar transportul și hotelul din Viena. Fostul concurent a fost operat la genunchi în luna aprilie 2026.

„Am avut un prieten care cunoștea un chirurg foarte bun din Viena și, pentru mine, era important să mă refac 100%. Nu spun că nu avem medici buni în România, dar am vrut să merg pe încredere și pe o recomandare sigură. Costurile operației și ale recuperării sunt acoperite de asigurarea emisiunii, care are acoperire internațională și ar fi ajuns undeva între 10.000 și 15.000 de euro. Eu am suportat doar cazarea la hotel și transportul, aproximativ o mie și ceva de euro”, a precizat Nicu Grigore, potrivit click.ro

Articolul continuă după reclamă

Pe 14 aprilie Bella Santiago a anunțat că soțul ei urma să se opereze: „Soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță.

Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece.

Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate”, a spus Bella Santiago pe rețelele sociale.

Nicu Grigore a fost concurent la Survivor 2026, însă în timpul unui duel de eliminare, acesta s-a accidentat puternic.

„Accidentarea mea a avut loc pe 3 februarie, un eveniment neplăcut care m-a făcut să ies din competiția Survivor. A fost un moment dificil, pentru că totul s-a întâmplat foarte rapid. Genunchiul s-a umflat imediat și am simțit durere, dar cea mai mare durere a fost chiar în momentul impactului. După aceea, am încercat să rămân calm și am așteptat să se dezumfle, pentru a putea discuta cu medicii și a înțelege exact ce s-a întâmplat.”, a spus Nicu potrivit Click!

nicu grigore si bella santiago
+1
Mai multe fotografii

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x