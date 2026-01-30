Antena Căutare
Cum au arătat Orianda și Călin Donca de la Survivor în ziua nunții. Imagini de colecție de la eveniment | EXCLUSIV

Orianda și Călin Donca sunt de aproximativ 18 ani împreună. Concurentul Survivor 2026 și soția lui își amintesc cu drag de momentul în care au devenit soț și soție, dar și de cel în care s-au logodit. 

Publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026, 08:22
Imagini cu Călin și Orianda Donca în ziua nunții | Antena 1

S-au cunoscut în anul 2008, la un seminar pe care Călin Donca îl susținea. De atunci, cei doi și-au construit o familie numeroasă, devenind părinții a cinci copii. În ziua nunții, Călin și Orianda au fost asortați. Vezi în galeria foto imagini de colecție de la nunta soților Donca.

Orianda Donca își amintește cu drag de momentul romantic în care Călin Donca a cerut-o în căsătorie.

Citește și: Orianda Donca, reacție după ce soțul său a fost acuzat că are apropieri cu unele femei din tribul Faimoșilor de la Survivor

Cum a cerut-o în căsătorie Călin Donca pe Orianda: „Deși nu pare, este romantic”

„A fost o cerere în căsătorie foarte specială. M-am îmbrăcat în alb întâmplător. S-a potrivit foarte bine cu situație. M-a dus acolo unde ne-am întâlnit noi prima dată și am căzut de comun acord că formăm un cuplu. Am crezut că mergem să sărbătorim aniversarea relației noastre. Pe malul unui râu, m-a legat la ochi, mi-a legat o ață de mână și a pus inelul pe ață, până când a ajuns pe deget. Deși nu pare, este romantic”, a povestit Orianda în 2021, la Antena Stars.

Călin Donca a fost atras în primul rând de locul în care a întâlnit-o pe Orianda, pentru că era în concordanță cu valorile lui.

„M-am întâlnit cu Orianda într-un seminar pe care eu îl susţineam şi mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că eu întotdeauna am considerat că o femeie care va sta cu mine mulţi ani să aibă o gândire cu care să mă asemăn. Altfel, să o iau din club sau cine ştie de pe unde, nu ar fi în concordanţă cu ceea ce gândesc eu despre viaţă. Din motivul acesta, ne-am şi potrivit aşa bine, pentru că şi ea căuta dezvoltarea.

A fost agentul meu cel mai bun în vânzări pe publicitate. Aducea bani, făcea bani şi îi făcea într-un mod bun, pentru că, în cel mai rău caz în care pierdem tot, eu te iau de mână şi vindem ceva pe stradă. Eu când am picat, nu am picat mai jos decât atunci când ne-am cunoscut. Ea de acolo m-a luat”, a spus Călin Donca.

Orianda și Călin Donca sunt părinții a cinci copii minunați.

„Mulți copii înseamnă multe zâmbete, multe inimi care iubesc, înseamnă o casă colorată, pentru unii adulți poate fi destul de greu de digerat, avem multe persoane care vin la noi în vizită și după câteva minute se uită la noi amețiți și întreabă cum rezistăm”, a spus Orianda Donca, în 2020, într-o apariție la Neatza cu Răzvan și Dani.

Între Călin și Orinada Donca este o diferență de vârstă de 4 ani, el fiind mai mare.

Călin Donca face parte din tribul Faimoșilor de la Survivor România. Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Ce spune Orianda Donca despre conflictul dintre soțul ei și Cristian Boureanu de la Survivor: „Călin e priceput la construcții”

