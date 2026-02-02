Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine”

Adi Vasile se află în Republica Dominicană, unde prezintă Survivor 2026. Prezentatorul a mers în junglă însoțit de o persoană specială și importantă pentru el.

Adi Vasile a mers în Republica Dominicană alături de logodnica lui. Prezentatorul Survivor 2026 s-a bucurat de prezența Deliei Tudose, însă aceasta nu va petrece tipul în Republica Dominicană pe toată durata de sefășurare a show-ului, iar Adi Vasile simte că îi va fi greu fără persona iubită.

Așadar, un detaliu mai puțin știut despre Adi Vasile este că a mers în Republica Dominicană însoțit de frumoasa lui logodnică.

„Delia, logodnica mea, a venit odată cu mine și va mai sta o vreme în Republica Dominicană. Evident nu va fi ușor când va pleca acasă, dar vom vorbi constant la telefon, când este fiecare dintre noi liber. Faptul că a fost aici, că a apucat să meargă de 2-3 ori pe set și să vadă cum arată o zi de filmare, ne-a ajutat să înțelegem cum va arăta programul în următoarele luni, așa că ne vom descurca, cu siguranță, să trecem și peste această perioadă”, a declarat Adi Vasile pentru tvmania.ro.

„Sunt obișnuit să fiu plecat des de acasă, așa că știu cum e să stai la povești cu prietenii, doar pe apeluri telefonice sau cum să depinzi de rețelele sociale pentru a ține legătura cu apropiații”, a mai spus Adi Vasile pentru sursa menționată anterior.

După prima lună petrecută pe meleagurile Republicii Dominicane, Adi Vasile spune că nu s-a schimbat

„În prima lună petrecută aici, nu m-am schimbat, ci am muncit pentru a mă asigura că le ofer fanilor Survivor exact ceea ce își doresc. Dintotdeauna, dorința mea a fost să devin tot mai bun în ceea ce fac, iar asta se aplică și de această dată. Am știut de la început că va fi greu, că vom filma multe ore în soare sau în furtuni puternice, și chiar așa este și pe teren. Îmi place să văd că avem un casting excelent, cu 24 de concurenți care vor să meargă până la final. Prin urmare, așteptările mele au fost deja atinse și sunt sigur că vor fi și depășite până la final”, a mai spus Adi Vasile pentru tvmania.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.