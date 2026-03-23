Cine la întâmpinat pe Andrei Beleuț la aeroport, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a stăpânit cu greu lacrimile

Ediția de duminică din Survivor România, de pe 22 martie 2026, a adus o pierdere pentru Războinici. Andrei Beleuț a fost eliminat din competiție, după ce a fost învins de Lucian Popa la duel.

Concurentul a avut un parcurs senzațional în Republica Dominicană, reușind să cucerească publicul de acasă cu ambiția lui și dorința de a ajunge cât mai departe în concurs. Vestea că trebuie să plece i-a adus tristețe acestuia.

Citește și: Survivor, 21 martie 2026. Ce trib a câștigat râvnita imunitate. Cine a obținut colanul de imunitate individuală

Pe lângă sentimentul de dezamăgire pe care l-a avut, Andrei Beleuț a așteptat cu nerăbdare să își revadă familia. După ce a părăsit jungla, tânărul s-a bucurat de o masă din belșug și o cameră confortabilă de hotel.

Acesta a plecat de la Survivor România cu părere de rău pentru că își dorea să rămână, dar fericit că o să ajungă acasă. Nici bine nu a ajuns pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București că Andrei Beleuț a avut parte de o surpriză uriașă.

Cine la întâmpinat pe Andrei Beleuț la aeroport, după eliminarea de la Survivor 2026

Războinicul a avut o reacție savuroasă atunci când a văzut că a fost întâmpinat de familie, chiar din aeroport. Andrei Beleuț s-a bucurat enorm să își revadă părinții, sora, cumnatul și nepoțeii.

Toți cei dragi l-au felicitat pentru parcursul lor din emisiune, dar și pentru curajul de care a dat dovadă. Mai mult, mama lui i-a dezvăluit că este foarte mândră de el, chiar dacă nu a reușit să ajungă până în marea finală.

Un lucru este cert, tânărul și-a stăpânit cu greu lacrimile după întâlnirea cu cele mai speciale persoane din viața lui. De altfel, un gest al nepoțelului l-a copleșit total. Cel mic i-a zis, la ureche, că vrea să stea în brațele unui campion.

Citește și: Cine este iubitul Patriciei Vizitiu. Concurenta de la Survivor România 2026 trăiește o poveste de iubire de 12 ani

„Ce faci, dragoste?”, a fost întrebarea pe care Andrei Beleuț i-a adresat-o nepoțicăi sale.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că acesta are o relație foarte specială cu părinții, sora lui, dar și cu cei doi nepoței.

Ce spune Andrei Beleuț după eliminarea de la Survivor 2026

Deși a ajuns aproape de familia lui, Andrei Beleuț susține că și-ar fi dorit să rămână în competiția Survivor România 2026, deoarece a fost o experiență unică pentru el. Mai mul, acesta a precizat că s-ar fi văzut în marea finală a emisiunii.

„Au fost 11 săptămâni minunate în care am evoluat fizic, psihic. Am dat dovadă că pot să câștig majoritatea probelor. Am fost înțepat de scorpion și de viespe, am câștigat cele mai bune recompense și comunicare cu familia. Atunci când s-a sfârșit jocul și mi-am dat seama că am devenit pericolul principal pentru echipă a fost ceva destul de frustrant, deoarece simțeam că locul meu încă este acolo.

Știam planurile colegilor: că s-au unit să mă elimine. S-a spus că sunt singurul survivor conectat la maxim, iar ei au venit doar pentru experiență. Și că le este teamă de mine și trebuie să mă elimine toți. S-a format o alianță! Dumnezeu a vrut ca drumul meu să se termine aici, eu nu-mi doream!”, a dezvăluit Andrei Beleuț la „După Survivor” din AntenaPLAY.