Antena Căutare
Home Survivor Stiri Cine la întâmpinat pe Andrei Beleuț la aeroport, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a stăpânit cu greu lacrimile

Andrei Beleuț a avut parte de o revedere emoționantă la aeroport, după eliminarea de la Survivor România 2026. Concurentul a fost scos din competiție de către Lucian Popa la duel. Iată cine la așteptat la sosirea în București.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 14:59 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 16:33
Galerie
Ediția de duminică din Survivor România, de pe 22 martie 2026, a adus o pierdere pentru Războinici. Andrei Beleuț a fost eliminat din competiție, după ce a fost învins de Lucian Popa la duel.

Concurentul a avut un parcurs senzațional în Republica Dominicană, reușind să cucerească publicul de acasă cu ambiția lui și dorința de a ajunge cât mai departe în concurs. Vestea că trebuie să plece i-a adus tristețe acestuia.

Citește și: Survivor, 21 martie 2026. Ce trib a câștigat râvnita imunitate. Cine a obținut colanul de imunitate individuală

Pe lângă sentimentul de dezamăgire pe care l-a avut, Andrei Beleuț a așteptat cu nerăbdare să își revadă familia. După ce a părăsit jungla, tânărul s-a bucurat de o masă din belșug și o cameră confortabilă de hotel.

Articolul continuă după reclamă

Acesta a plecat de la Survivor România cu părere de rău pentru că își dorea să rămână, dar fericit că o să ajungă acasă. Nici bine nu a ajuns pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București că Andrei Beleuț a avut parte de o surpriză uriașă.

Războinicul a avut o reacție savuroasă atunci când a văzut că a fost întâmpinat de familie, chiar din aeroport. Andrei Beleuț s-a bucurat enorm să își revadă părinții, sora, cumnatul și nepoțeii.

Toți cei dragi l-au felicitat pentru parcursul lor din emisiune, dar și pentru curajul de care a dat dovadă. Mai mult, mama lui i-a dezvăluit că este foarte mândră de el, chiar dacă nu a reușit să ajungă până în marea finală.

Un lucru este cert, tânărul și-a stăpânit cu greu lacrimile după întâlnirea cu cele mai speciale persoane din viața lui. De altfel, un gest al nepoțelului l-a copleșit total. Cel mic i-a zis, la ureche, că vrea să stea în brațele unui campion.

Citește și: Cine este iubitul Patriciei Vizitiu. Concurenta de la Survivor România 2026 trăiește o poveste de iubire de 12 ani

„Ce faci, dragoste?”, a fost întrebarea pe care Andrei Beleuț i-a adresat-o nepoțicăi sale.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că acesta are o relație foarte specială cu părinții, sora lui, dar și cu cei doi nepoței.

Ce spune Andrei Beleuț după eliminarea de la Survivor 2026

Deși a ajuns aproape de familia lui, Andrei Beleuț susține că și-ar fi dorit să rămână în competiția Survivor România 2026, deoarece a fost o experiență unică pentru el. Mai mul, acesta a precizat că s-ar fi văzut în marea finală a emisiunii.

„Au fost 11 săptămâni minunate în care am evoluat fizic, psihic. Am dat dovadă că pot să câștig majoritatea probelor. Am fost înțepat de scorpion și de viespe, am câștigat cele mai bune recompense și comunicare cu familia. Atunci când s-a sfârșit jocul și mi-am dat seama că am devenit pericolul principal pentru echipă a fost ceva destul de frustrant, deoarece simțeam că locul meu încă este acolo.

Colaj cu Andrei Beleuț în două ipostaze diferite la Survivor 2026
+29
Mai multe fotografii

Știam planurile colegilor: că s-au unit să mă elimine. S-a spus că sunt singurul survivor conectat la maxim, iar ei au venit doar pentru experiență. Și că le este teamă de mine și trebuie să mă elimine toți. S-a format o alianță! Dumnezeu a vrut ca drumul meu să se termine aici, eu nu-mi doream!”, a dezvăluit Andrei Beleuț la „După Survivor” din AntenaPLAY.

Aris Eram din tribul Faimoșilor a renunțat pentru prima dată la tricou în timpul competiției. Cum arată concurentul Surv...
Înapoi la Homepage
AS.ro Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Observatornews.ro A lăsat în urmă meseria de asistentă şi a luat-o de la 0. Afacerea cu care a dat lovitura după o idee simplă A lăsat în urmă meseria de asistentă şi a luat-o de la 0. Afacerea cu care a dat lovitura după o idee simplă
Antena 3 O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Survivor, 22 martie. Ce concurent a fost eliminat. Războinicii s-au mai despărțit de un coechipier: „Îmi pare rău că am pierdut”
Survivor, 22 martie. Ce concurent a fost eliminat. Războinicii s-au mai despărțit de un coechipier: „Îmi pare...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 11. O nouă eliminare în tribul Războinicilor. Lucian a câștigat duelul. Beleuț este eliminat
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 11. O nouă eliminare în tribul Războinicilor. Lucian a câștigat duelul....
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună pe micile ecrane după succesul din Suleyman Magnificul. Au trecut 15 ani de la premiera seriei îndrăgite
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună pe micile ecrane după succesul din Suleyman Magnificul. Au... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces... Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“ BZI
5 luni de naștere care ATRAG SUCCESUL: Ești născut în ele?
5 luni de naștere care ATRAG SUCCESUL: Ești născut în ele? Jurnalul
Scandal la Circul Metropolitan din București, după un spectacol controversat. Tricolorul, folosit în streaptease
Scandal la Circul Metropolitan din București, după un spectacol controversat. Tricolorul, folosit în streaptease Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x