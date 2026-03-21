Survivor, 21 martie 2026. Ce trib a câștigat râvnita imunitate. Cine a obținut colanul de imunitate individuală

Războinicii și Faimoșii s-au confruntat pe traseu pentru a unsprezecea imunitate de la Survivor 2026.

După ce Faimoșii s-au bucurat de recompensă, au venit la jocul de imunitate. Războinicii și-au dorit foarte mult să câștige imunitatea, după 4 săptămâni în care nu au mai reușit să o obțină. Adi Vasile a anunțat în ce constă proba pentru imunitate din săptămâna 11 de Survivor.

În emisia de pe 21 martie 2026 de Survivor Războinicii și Faimoșii au avut parte de un joc intens!

În ce a constat proba de imunitate din săptămâna 11 de Survivor

„Veți începe cu o zonă de cățărare și veți merge pe o platformă care are două găuri mari, prin care trebuie să intrați și să ieșiți. Imediat obstacolul din față o să fie o bârnă, după care veți avea niște scări pe care va trebui să pășiți ținându-vă cu mâna deasupra capului. La partea finală vor fi două părți și vreau să fiți atenți: prima dată va trebui să aruncați discurile și să doborâți plăcuțele în ordinea de la 1 la 5.

Doar după ce ați făcut acest lucru aveți dreptul să loviți și să doborâți toate mingiile care sunt pe masă. Acela dintre voi care face primul asta câștigă 1 punct. Astăzi imunitatea este până la 10. Din păcate, Patricia are probleme cu genunchii și astăzi nu va juca, așa că alegerile vor fi făcute de 4 băieți și 3 fete”, a anunțat Adi Vasile înainte de joc.

Cum au fost confruntările în lupta pentru imunitate în săptămâna 11 de Survivor

Pentru confruntări s-au făcut următoarele alegeri: Lucian l-a ales pe Cristian, Aris l-a ales pe Alberto, Beleuț l-a ales pe Ceanu, Marian l-a ales pe Gigi, Loredana a ales-o pe Olga, Bianca a ales-o pe Ramona, Bianca a ales-o pe Andreea.

După prima rundă de alegeri scorul a fost de 4-3 pentru Faimoși.

Următoarea rundă de alegeri a fost astfel:

Marian l-a ales pe Alberto, Loredana a ales-o pe Bianca, Aris l-a ales pe Lucian, Gigi l-a ales pe Gabi, Andreea a ales-o pe Maria, Beleuț l-a ales pe Cristian, Olga a ales-o pe Patrice.

După scorul 8-6 pentru Faimoși a urmat a treia rundă de alegeri.

Lucian l-a ales pe Ceanu, Andreea a ales-o pe Ramona.

Un best of s-a jucat între Gabi și Lucian. Tamaș a adus punctul decisiv pentru tribul Faimoșilor.

Ce trib a câștigat imunitatea în Săptămâna 11 de Survivor

Faimoșii au câștigat imunitatea în săptămâna 11 de Survivor, iar Războinicii au trecut la jocul de imunitate individuală.

Cine din tribul Războinicilor a câștigat colanul de imunitate individuală

„Războinici, un nou joc de imunitate individuală pentru voi. Sunt convins că nu v-ați fi dorit să mai fiți astăzi aici, dar realitatea este dură: Faimoșii au câștigat pentru a cincea oară la rând, iar voi urmează să vă luptați mai departe pentru șansa de a merge mai departe cu acest colan care îl va salva pe câștigător”, le-a spus Adi Vasile.

Maria a câștigat pentru a doua oară colanul de imunitate: „Mă bucur că am reușit să câștig colanul, că am siguranță la Consiliu că nu voi fi votată, dar totodată vine și cu o mare responsabilitate din partea mea. O să încerc atât eu cât și echipa să luăm cea mai bună decizie pentru noi. Mă voi consulta cu fiecare în parte dar decizia va fi a mea în privința celui de-al doilea duelist”, a spus Maria, cea care a câștigat colanul de imunitate individuală.

