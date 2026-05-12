Concurenții din echipa lui Gabriel, surpriză de proporții și momente emoționante când au vorbit prin apel video cu rudele lor

Concurenții din echipa lui Gabriel Tamaș au avut parte de o surpriză emoționantă în episodul 54 din Survivor România. După un festin adevărat, aceștia au vorbit prin apel video cu cei dragi și au trăit momente pline de emoție cu ajutorul Digi.

Concurenții din echipa lui Gabriel, surpriză de proporții și momente emoționante

Episodul cu numărul 54 din Survivor România a adus o surpriză nemaipomenită pentru concurenții din echipa lui Gabriel. Concurenții s-au bucurat de un răsfăț culinar, dar mai ales de momente de bucurie alături de cei dragi prin intermediul Digi. Concurenții echipei lui Tamaș s-au bucurat de cartofi prăjiți, milkshake-uri, sandvișuri și prăjituri în colțul amenajat de Digi.

„Am făcut echipa câștigătoare până la urmă. Când am făcut această echipă m-am axat pe fete, am văzut finalul și am simțit că este finalul nostru”, a spus Gabriel Tamaș.

Pe lângă festinul de după competiție, Digi le-a oferit oportunitatea să aibă parte de comunicare cu cei de acasă. Concurenții au fost astfel copleșiți de emoții atunci când au auzit glasul celor dragi. Concurenții din echipa lui Gabriel au fost în culmea fericirii atunci când au putut să ia legătura cu familia lor. Aceștia au declarat că a meritat tot efortul pentru a avea parte de un moment alături de familie.

După ce au terminat de mâncat, primul care s-a bucurat de recompensa de comunicare de la Digi a fost chiar căpitanul echipei, Gabriel Tamaș. Acesta a intrat în apel video cu soția și fiica sa. Gabi s-a emoționat și s-a bucurat să-și vadă familia. Recompensa de comunicare a fost cu totul aparte, mai ales că au reușit să vorbească prin apel video cu ajutorul Digi.

„Acum mă pot simți și eu un om împlinit, un bărbat împlinit, pentru că mi-am văzut și fetița. Asta era singura mea neplăcere, că nu am reușit să o văd. Astăzi am văzut-o și mă simt împlinit”, a declarat Gabi după apelul video.

Următoarea care a intrat în convorbire video cu familia sa a fost Patricia Vizitiu. Vizibil emoționată, aceasta a intrat în apel cu Adrian, iubitul ei. Rând pe rând, fiecare concurent s-a bucurat de un apel video cu o persoană dragă de acasă. Emoționați, cu lacrimi în ochi și inimile pline de bucurie, concurenții au împărtășit câteva dintre experiențele lor în apelul video.

Digi România le-a făcut o surpriză de proporții concurenților din echipa lui Gabriel, care s-au bucurat din plin de recompensa comunicării.