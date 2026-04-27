Mesajul lui Lucian pentru Alberto după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026. Duelul a fost strâns între cei doi

Lucian a fost aseară votat de colegii săi din Los Ninos să intre la duel.

Marian Godină, care avea colanul de imunitate, a decis cine va fi partenerul de duel al lui Lucian. El a hotărât ca Alberto, chiar prietenul lui Lucian, să fie cel care se luptă cu Lucian pentru șansa de a rămâne în competiție.

Alberto Hangan a fost eliminat aseară de la Survivor România 2026

După un duel extrem de strâns și plin de întorsături, Alberto a pierdut în fața lui Lucian, fiind cel care trebuie să părăsească Survivor România 2026. Lacrimi de tristețe și de emoție profundă au curs în rândul concurenților din fostul trib al Războinicilor, acum unificat cu Faimoșii sub numele de Los Ninos.

Alberto Hangan a pierdut confruntarea cu Lucian Popa și a părăsit Republica Dominicană pentru a se întoarce acasă în România.

După ce Lucian a fost votat de mai mulți colegi de-ai săi, atât din fostul trib al Războnicilor, cât și din fostul trib al Faimoșilor, lui Marian Godină i-a revenit sarcina grea de a desemna încă un concurent care să intre la duel.

Alberto Hangan a știut că el va fi numit de Marian pentru că îl întrebase acest lucru de dinaintea votului coechipierilor și Marian Godină a fost sincer cu el.

„Marian a fost deschis cu mine. Mi-a spus că scopul primului duel este să scoată pe unul dintre mine și Luci“, a declarat Alberto Hangan la Survivor.

Se pare că Marian Godină a oferit acest vot strategic, gândindu-se că atât Lucian, cât și Alberto sunt doi concurenți foarte puternici și sunt un pericol pentru restul celor rămași în competiție. Așadar, unul dintre ei trebuia să plece acasă.

După 4 luni petrecuți în condiții crunte în jungla Dominicană, Lucian Popa și Alberto Hangan s-au transformat din prieteni în adversari. Au existat momente tensionate, iar colegii lor din tribul Los Ninos i-au încurajat pe cei doi de pe margine.

Ei s-au duelat până la trei puncte, iar Lucian a învins cu scorul 3-1, decizând astfel soarta lui Alberto în competiție. Flacăra lui Alberto s-a stins și a fost eliminat. Atât el, cât și restul colegilor săi au fost emoționați până la lacrimi, știind că parcursul lui Alberto la Survivor a luat sfârșit.

„Toate emoțiile mă încearcă. Sunt foarte mulțumit de parcursul meu de până acum. Am fost scos afară de Ironman. Sper să câștige concursul, dacă tot m-a scos”, a spus Alberto înainte de a părăsi competiția.

Chiar dacă la duel au luptat ca niște adevărați adversari, la plecare, Lucian i-a transmis un mesaj lui Alberto, semn că e vizibil afectat de plecarea lui din competiție.

„Ai grijă de tine și nu lăsa pe nimeni să te schimbe. Ești un om drept, ai un suflet bun, să nu uiți asta, da? Ești un om cinstit, ești tânăr și ai toate calitățile. Vei ajunge departe”, i-a spus Lucian lui Alberto.

