Antena Căutare
Mesajul lui Lucian pentru Alberto după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026. Duelul a fost strâns între cei doi

Lucian a fost aseară votat de colegii săi din Los Ninos să intre la duel.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Aprilie 2026, 12:18 | Actualizat Luni, 27 Aprilie 2026, 13:37

Marian Godină, care avea colanul de imunitate, a decis cine va fi partenerul de duel al lui Lucian. El a hotărât ca Alberto, chiar prietenul lui Lucian, să fie cel care se luptă cu Lucian pentru șansa de a rămâne în competiție.

Alberto Hangan a fost eliminat aseară de la Survivor România 2026

După un duel extrem de strâns și plin de întorsături, Alberto a pierdut în fața lui Lucian, fiind cel care trebuie să părăsească Survivor România 2026. Lacrimi de tristețe și de emoție profundă au curs în rândul concurenților din fostul trib al Războinicilor, acum unificat cu Faimoșii sub numele de Los Ninos.

Alberto Hangan a pierdut confruntarea cu Lucian Popa și a părăsit Republica Dominicană pentru a se întoarce acasă în România.

După ce Lucian a fost votat de mai mulți colegi de-ai săi, atât din fostul trib al Războnicilor, cât și din fostul trib al Faimoșilor, lui Marian Godină i-a revenit sarcina grea de a desemna încă un concurent care să intre la duel.

Alberto Hangan a știut că el va fi numit de Marian pentru că îl întrebase acest lucru de dinaintea votului coechipierilor și Marian Godină a fost sincer cu el.

„Marian a fost deschis cu mine. Mi-a spus că scopul primului duel este să scoată pe unul dintre mine și Luci“, a declarat Alberto Hangan la Survivor.

Se pare că Marian Godină a oferit acest vot strategic, gândindu-se că atât Lucian, cât și Alberto sunt doi concurenți foarte puternici și sunt un pericol pentru restul celor rămași în competiție. Așadar, unul dintre ei trebuia să plece acasă.

Citește și: Marian Godină a câștigat colanul de Imunitate, într-o ediție Survivor, lider de audiență! Flacăra se va stinge pentru un concurent

După 4 luni petrecuți în condiții crunte în jungla Dominicană, Lucian Popa și Alberto Hangan s-au transformat din prieteni în adversari. Au existat momente tensionate, iar colegii lor din tribul Los Ninos i-au încurajat pe cei doi de pe margine.

Ei s-au duelat până la trei puncte, iar Lucian a învins cu scorul 3-1, decizând astfel soarta lui Alberto în competiție. Flacăra lui Alberto s-a stins și a fost eliminat. Atât el, cât și restul colegilor săi au fost emoționați până la lacrimi, știind că parcursul lui Alberto la Survivor a luat sfârșit.

„Toate emoțiile mă încearcă. Sunt foarte mulțumit de parcursul meu de până acum. Am fost scos afară de Ironman. Sper să câștige concursul, dacă tot m-a scos”, a spus Alberto înainte de a părăsi competiția.

Chiar dacă la duel au luptat ca niște adevărați adversari, la plecare, Lucian i-a transmis un mesaj lui Alberto, semn că e vizibil afectat de plecarea lui din competiție.

„Ai grijă de tine și nu lăsa pe nimeni să te schimbe. Ești un om drept, ai un suflet bun, să nu uiți asta, da? Ești un om cinstit, ești tânăr și ai toate calitățile. Vei ajunge departe”, i-a spus Lucian lui Alberto.

survivor
+11
Mai multe fotografii

Citește și: Survivor, 26 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat. Primul consiliu de după unificare a adus la duel doi foști Războinici

Înapoi la Homepage
AS.ro Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia
Observatornews.ro Cea mai puternică furtună care a lovit România în 2026. Care sunt urmările Cea mai puternică furtună care a lovit România în 2026. Care sunt urmările
Antena 3 Surse: La întâlnirea de la Cotroceni, Bolojan și Grindeanu nu și-au vorbit. Nu a fost acceptat moratoriul pe toate proiectele PNRR Surse: La întâlnirea de la Cotroceni, Bolojan și Grindeanu nu și-au vorbit. Nu a fost acceptat moratoriul pe toate proiectele PNRR

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Citește și
Survivor, 26 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat. Primul consiliu de după unificare a adus la duel doi foști Războinici
Survivor, 26 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat. Primul consiliu de după unificare a adus la duel doi foști...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 16. Eliminare surprinzătoare în tribul Los Niños. Alberto a pierdut duelul cu Lucian
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 16. Eliminare surprinzătoare în tribul Los Niños. Alberto a pierdut duelul cu...
Marjorie de Sousa rămâne internată în spital. Care este starea de sănătate a vedetei în prezent
Marjorie de Sousa rămâne internată în spital. Care este starea de sănătate a vedetei în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de turiști. N-a funcționat
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților! „Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator!“
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților! „Îmi voi exercita... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Momente dramatice pentru Andreea Sasu! Vedeta este internată din nou de urgență. Mesajele sfâșietoare ale lui Philipp Plein
Momente dramatice pentru Andreea Sasu! Vedeta este internată din nou de urgență. Mesajele sfâșietoare ale lui... Kudika
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion Redactia.ro
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor:
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie" Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tartă cu rubarbă și aluat cu scorțișoară. Desert simplu și delicios, de sezon
Tartă cu rubarbă și aluat cu scorțișoară. Desert simplu și delicios, de sezon Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x