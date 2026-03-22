Antena Căutare
Coșmarul Războinicilor continuă în jocul pentru Imunitate: astăzi vor avea parte de o nouă eliminare. Survivor, lider de audiență

Jungla Dominicană ascunde gânduri, motivații și dorințe puternice de victorie, însă și momentele mai grele, când înfrângerile se adună și lucrurile par a nu se mai lega în parcursul în competiție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 22 Martie 2026, 10:20 | Actualizat Duminica, 22 Martie 2026, 10:23
Galerie
Cele două triburi de curajoși se micșorează numeric, iar drumul spre marea finală rămâne unul lung și anevoios, însă concurenții știu că miza este una importantă. Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, săptămâna de Survivor ajunge la final, când un nou membru al tribului albastru va pleca spre casă.

În ciuda faptului că știau că trebuie să se impună pentru a evita să ajungă la cinci înfrângeri consecutive, Războinicii nu au găsit strategia potrivită, iar Faimoșii au câștigat încă o dată.

Cu un punct final adus de Gabi Tamaș, aceștia și-au asigurat liniștea și vor avea parte de un Consiliu în tihnă. De cealaltă parte, în afară de Maria care a câștigat colanul de Imunitate personală, emoțiile vor fi la cote înalte, la gândul că ar putea părăsi show-ul.

Articolul continuă după reclamă

Cea de-a doua ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 19:59 – 23:22, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.3 puncte de rating şi 20.9% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.3 puncte de rating și 18.0% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 5.4 puncte de rating și 15.5% cotă de piață.

La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 6.5 puncte de rating și 18.1% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:54, peste 1.4 milioane de telespectatori erau atenți la jocul serii.

Etapa se apropie de final, iar Faimoșii conduc deja șirul victoriilor cu două jocuri în care au câștigat și care le-au adus o stare foarte bună în trib. Un singur lucru le mai lipsește cu adevărat – comunicarea cu cei dragi, iar miza zilei este chiar aceasta! Pot ei să completeze săptămâna roșie cu un mesaj de la oamenii care îi iubesc cel mai mult?

Războinciii sunt la limită – certurile se aprind, oamenii puternici nu mai aduc puncte, iar cei vizați la eliminare sunt dezamăgiți. Cine ajunge la Duel și pentru cine se va stinge flacăra după unsprezece săptămâni de competiție?

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

concurentii survivor
+1
Mai multe fotografii

Perioada 21 martie 2026

Survivor, 21 martie 2026. Ce trib a câștigat râvnita imunitate. Cine a obținut colanul de imunitate individuală... Survivor 2026 liveblog, săptămâna 11. O nouă eliminare în tribul Războinicilor...
Înapoi la Homepage
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x