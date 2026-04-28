Cum a reacționat Alberto Hangan când s-a privit pentru prima oară în oglindă după eliminarea de la Survivor România 2026

Alberto Hangan a fost eliminat de la Survivor România 2026, fiind primul concurent eliminat după unificarea triburilor Faimoși și Războinici în Los Ninos.

Alberto a fost desemnat de Marian Godină, care avea colanul de imunitatea, să intre la duel cu Lucian Popa, prietenul său, care fusese votat de majoritatea colegilor.

Cum a reacționat Alberto când s-a văzut în oglindă după 16 săptămâni

Astfel, cei doi s-au transformat din prieteni în adversari și au luptat până în ultima secundă. Lucian l-a învins pe Alberto cu 3 – 1, iar Alberto a fost eliminat. Au curs lacrimi în rândul concurenților care au făcut parte din tribul Războinicilor.

După eliminare, Alberto a fost cazat într-o cameră de hotel urmând să plece spre România a doua zi de dimineață.

„Mamă, ajung direct aranjat pentru vară”, a spus Alberto când s-a văzut pentru prima oară în oglindă după 4 luni și și-a dat seama cât de mult a slăbit.

Imediat după ce a ajuns în cameră, Alberto s-a așezat la masă și a început să mănânce, gândindu-se la toate momentele sale de la Survivor.

“Oricum eu înțeleg că experiența asta Survivor cumva te pune în cea mai proastă versiune a ta pentru că ai lipsuri, nu ai tabieturile tale, nu ai chestiile care te încarcă cu energie și atunci este cea mai slabă versiune a ta, cumva scoate ce-i mai rău din tine. Nu am niciun regret, simt că am făcut ce am simțit și încă nu am văzut niciun bilețel cu numele Alberto pe el sau poate au fost dar nu le-a prezentat Mister. Pot să spun despre mine că am relaționat foarte bine cu cei din jurul meu, nu mi-am făcut dușmani, am fost un om integru și onest și da, îmi dă o satisfacție că nu a vrut nimeni cu adevărat să mă dea afară”, a mai spus Alberto.

Alberto s-a admirat în oglindă și e mulțumit de faptul că a mai slăbit.

“Nu mai am nevoie de definire. Mamă, grăsime zero. Mai pompez un pic brațele astea și gata, mergem la război. Fresh, curat, bronzat, intrăm în sezonul de vară echipat”, a spus el, râzând.

De dimineață Alberto era pregătit să plece spre casă, deși hainele îi veneau mult mai largi decât atunci când le îmbrăcase ultima dată, înainte de a intra în competiție.

