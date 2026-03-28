Imaginea de colecție cu Nicu Grigore de la Survivor România 2026 de pe vremea când avea 18 ani

Nicu Grigore, concurentul de la Survivor România 2026, a părăsit competiția din Republica Dominicană la începutul lunii martie.

Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, a făcut parte din echipa Războinicilor și a dat dovadă de curaj și perseverență pe parcursul probelor din cel mai dur reality-show de supraviețuire. El a reușit să îndure condițiile grele din Republica Dominicană timp de 9 săptămâni, dar a fost eliminat din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat.

Cum arăta Nicu Grigore pe vremea când avea doar 18 ani

Soțul Bellei Santiago a cerut să plece înapoi în România din cauza accidentărilor care l-au afectat. El a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, iar asta a presupus să fie eliminat din competiție pe motive medicale. Cu un mare dor de casă, dar în special de soția lui, Bella, Nicu Grigore s-a bucurat că a putut pleca acasă.

Bella Santiago a fost cea mai bucuroasă să îl vadă în sfârșit acasă pe soțul ei după aproape 3 luni în care i-a simțit lipsa. Ea i-a transmis că este foarte mândră de tot ce a reușit să realizeze el în timpul competiției și mereu l-a urmărit cu sufletul la gură, ținându-i pumnii și susținându-l de la distanță.

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani și și-au unit destinele în 2023. Nicu Grigore o ajută pe Bella în creșterea fiicei sale adolescente ca și cum aceasta ar fi propria lui fiică, iar Bella a dezvăluit că e pregătită să devină din nou mamă.

Frumoasa cântăreață s-a bucurat din plin de prezența lui și recent a postat o fotografie cu el de când era adolescent.

Imaginea în care Nicu Grigore este de nerecunoscut i-a surprins pe fanii care s-au bucurat să vadă cum arăta pe vremea când era foarte tânăr.

În poza în care Nicu Grigore avea doar 18 ani apare foarte slab și plin de mușchi. Bella a postat pe Insta Story imaginea cu Nicu și a scris „Soțul meu când avea 18 ani. Vreau pătrățele înapoi bubuuu”, semn că artistei îi plăcea foarte mult felul în care arăta soțul ei la acea vreme.

Telespectatorii au început să îi îndrăgească foarte tare pe Bella Santiago și Nicu Grigore după ce aceștia au apărut la Power Couple și au demonstrat că sunt un cuplu puternic, carismatic și extrem de iubitor. Cei doi soți au cucerit publicul cu felul lor de a fi și cu sinceritatea de care au dat dovadă în timpul competiției.

