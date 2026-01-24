Exclusiv| Imaginea nemaivăzută cu Larisa Uță din copilăre. Cum arăta atunci concurenta de la Survivor România 2026

Larisa Uță, concurenta de la Survivor România 2026, a dat dovadă de curaj și vigilență încă de la începutul competiției.

Cu o forță incredibilă, determinare și curaj, Larisa Uță s-a impus în echipa Faimoșilor încă de la început. Ea este una dintre concurentele de la Survivor România 2026 care a demonstrat că este extrem de determinată să treacă cu bine peste toate provocările din jungla dominicană.

Până în prezent Larisa a făcut față cu brio probelor, dar și condițiilor de supraviețuire din Republica Dominicană. Cu spirit de echipă și mereu atentă și la nevoile colegilor ei, Larisa a reușit să se remarce pentru competitivitatea ei.

Imaginea rară din copilărie cu Larisa Uță de la Survivor 2026

Deși este una dintre cele mai mari provocări din viața ei, Larisa Uță a decis să își demonstreze că poate să iasă din zona de confort și să își depășească limitele.

„Am 48 de ani și sunt antrenor personal. Am făcut judo 20 de ani, sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire. Am trecut printr-un divorț dificil, dar mi-am revenit total. Am căzut de foarte multe ori, dar copiii mei m-au ridicat mereu, nimeni altcineva. Am fost judecată, mi s-au pus etichete, dar oamenii nu văd cum sunt eu, de fapt”, a declarat Larisa Uță, la Survivor 2026.

Concurenta de la Survivor România 2026 este antrenor personal de meserie, iar acest lucru a ajutat-o să fie în formă și să își folosească mușchii la probele dificile pe care le-a avut de îndeplinit.

Prin faptul că a trecut cu bine de provocările competiției Survivor, Larisa Uță a demonstrat că și-a testat atât limitele mentale, cât și pe cele fizice, trăind în condiții grele în junglă. Experiențele dificile din viața personală au pregătit-o, fără să știe, pentru jungla din Dominicană.

Larisa locuiește la Londra de mai mulți ani și a trecut printr-o perioadă dificilă atunci când a divorțat de tatăl copiilor ei. După divorț, ea s-a concentrat pe creșterea copiilor și găsirea căii spre vindecare. Copiii ei au fost mereu cei mai mari susținători ai ei.

Recent, antrenoarea de fitness a împărtășit cu noi o imagine din copilărie din arhiva personală despre care fanii ei nu știau. Puțini ar reuși să o recunoască în această fotografie alb-negru de pe vremea când era în clasele primare.

În imagine, Larisa apare cu părul tuns scurt, o pereche de cercei rotunzi și o geacă groasă închisă până sub bărbie. Cu o privire pătrunzătoare și o mimă serioasă, încă de pe atunci se vedea că Larisa avea să fie o luptătoare și o femeie hotărâtă.

