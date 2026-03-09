Antena Căutare
Două eliminări încărcate de emoție și tensiune în tribul Războinicilor, la Survivor. Ediție a fost lider absolut de audiență

Au trecut mai mult de două luni de la momentul în care au lăsat în urmă familiile și viața lor de zi cu zi pentru a trăi cea mai puternică experiență posibilă. Au descoperit oameni noi, s-au adaptat unor condiții la care nici nu s-ar fi gândit și au demonstrat că-și merită locul în show. Aseară, concurenții rămași în joc și-au încheiat cea de-a noua săptămână în Survivor. Drumul până la finală este lung și se trăiește cu emoție la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână!

Publicat: Luni, 09 Martie 2026, 12:02 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 12:03
Primul joc de comunicare al sezonului a adus emoția la rang de artă, i-a făcut pe toți să lăcrimeze și să simtă că miza va fi una dintre cele mai importante. Războinicii au rupt lanțul de patru înfrângeri consecutive și au avut ocazia să citească mesaje de acasă și să vadă poze cu persoanele pe care le iubesc!

După o parte atât de caldă, a urmat una dură pentru tribul albastru! La Consiliul Tribal, Nicu Grigore a revenit de la medic doar pentru a anunța oficial că drumul lui se va opri în competiție, ca urmare a problemelor medicale cauzate de căzătura de la Duelul trecut.

Flacăra lui nu a fost singura stinsă! Duelul serii s-a încheiat cu plecarea lui Adrian Kaan, învins de Alberto, într-un joc pe cinste, în care s-a dat totul până în ultima clipă.

Ediția din Survivor 2026 de duminică, 8 martie 2026, a fost lider absolut de audiență

Ultima ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:00 – 23:32, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.3 puncte de rating şi 19.4% cotă de piaţă, față de locul 2 care avea 4.6 puncte de rating și 16.8 cotă de piață.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.4 puncte de rating și 18.1% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 3.7 puncte de rating și 10.4% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 6.3 puncte de rating și 17.7% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV, care înregistra 4.4 puncte de rating și 12.4% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:05, aproape 1.4 milioane de telespectatori trăiau la intensitate mare eliminările săptămânii.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Colaj cu Adi Vasile, Kaan și Nicu Grigore la Survivor
Perioada 8 martie 2026

