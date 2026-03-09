Ce mesaj a transmis Adrian Kaan după eliminarea de la Survivor 2026. A făcut o postare cu subînțeles în mediul online

Adrian Kaan a transmis un mesaj cu subînțeles după eliminarea de la Survivor România 2026. Concurentul din echipa Războinicilor a părăsit competiția în săptămâna 9 a show-ului.

Ediția Survivor România de duminică, 8 martie 2026, a adus pe micile ecrane ale publicului un moment neașteptat. Deși au câștigat recompensa și au primit mesaje de la cei dragi, Războinicii au trecut prin clipe dificile.

La începutul Consiliului Tribal, Adi Vasile a venit cu o vestea grea pentru concurenți. Nicu Grigore a pășit în fața coechipierilor pentru a-și lua rămas bun de la ei. Acesta a fost nevoit să părăsească emisiunea din cauza problemelor de sănătate.

Accidentarea suferită l-a făcut pe soțul Bellei Santiago să se retragă din concurs. Medicii i-au interzis acestuia să intre pe teren pentru a nu agrava situația. Așadar, Războinicii au pierdut doi concurenți în săptămâna 9 a show-ului.

Cel care l-a urmat pe Nicu Grigore a fost Adrian Kaan. Acesta a intrat la duel cu Alberto pentru a pune capăt „războiului” dintre ei. Deși s-au descurcat foarte bine pe traseu, unul dintre ei a plecat acasă.

Alberto a reușit să îndeplinească proba în timp util. Așadar, Adrian Kaan a primit vestea că este eliminat de la Survivor România 2026.

„Războiul, mult spus, dintre mine și Alberto s-a terminat. A învins, mă bucur pentru el! Cel mai rapid jucător de pe traseu de la Survivor 2026”, a fost reacția concurentului chiar înainte de a pleca din Republica Dominicană.

Ce mesaj cu subînțeles a transmis Adrian Kaan, după eliminarea de la Survivor România 2026

La scurt timp de la difuzarea ediției de duminică din Survivor România 2026, de pe 8 martie 2026, Adrian Kaan a ținut să facă o postare cu subînțeles pe rețelele sociale. Acesta a publicat mai multe imagini cu el din competiția show-ului, iar în dreptul lor o descriere neașteptată.

„Liderii se nasc, nu se creează! Să îți amintești asta!”, a scris el.

Postarea concurentului a strâns mai bine de 500 de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Aceștia l-au felicitat pentru parcursul de la Survivor.

„Felicitări pentru tot parcursul. Ai demonstrat că ești un concurent sportiv, determinat și competitiv. Păcat doar că te-ai lăsat condus de orgoliu, aveai șanse să ajungi în finală” sau „Printre cei mai realiști concurenți! Meritai să mergi mai departe în competiție”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

