Antena Căutare
Home Survivor Stiri Ce mesaj a transmis Adrian Kaan după eliminarea de la Survivor 2026. A făcut o postare cu subînțeles în mediul online

Ce mesaj a transmis Adrian Kaan după eliminarea de la Survivor 2026. A făcut o postare cu subînțeles în mediul online

Adrian Kaan a transmis un mesaj cu subînțeles după eliminarea de la Survivor România 2026. Concurentul din echipa Războinicilor a părăsit competiția în săptămâna 9 a show-ului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 09 Martie 2026, 14:34 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 15:45
Galerie
Adrian Kaan a transmis un mesaj cu subînțeles după eliminarea de la Survivor România 2026 | Antena 1

Ediția Survivor România de duminică, 8 martie 2026, a adus pe micile ecrane ale publicului un moment neașteptat. Deși au câștigat recompensa și au primit mesaje de la cei dragi, Războinicii au trecut prin clipe dificile.

La începutul Consiliului Tribal, Adi Vasile a venit cu o vestea grea pentru concurenți. Nicu Grigore a pășit în fața coechipierilor pentru a-și lua rămas bun de la ei. Acesta a fost nevoit să părăsească emisiunea din cauza problemelor de sănătate.

Accidentarea suferită l-a făcut pe soțul Bellei Santiago să se retragă din concurs. Medicii i-au interzis acestuia să intre pe teren pentru a nu agrava situația. Așadar, Războinicii au pierdut doi concurenți în săptămâna 9 a show-ului.

Citește și: Survivor, 7 martie 2026. Cine a câștigat imunitatea în săptămâna 9. Răsturnare de situație în competiția din Republica Dominicană

Articolul continuă după reclamă

Cel care l-a urmat pe Nicu Grigore a fost Adrian Kaan. Acesta a intrat la duel cu Alberto pentru a pune capăt „războiului” dintre ei. Deși s-au descurcat foarte bine pe traseu, unul dintre ei a plecat acasă.

Alberto a reușit să îndeplinească proba în timp util. Așadar, Adrian Kaan a primit vestea că este eliminat de la Survivor România 2026.

„Războiul, mult spus, dintre mine și Alberto s-a terminat. A învins, mă bucur pentru el! Cel mai rapid jucător de pe traseu de la Survivor 2026”, a fost reacția concurentului chiar înainte de a pleca din Republica Dominicană.

Ce mesaj cu subînțeles a transmis Adrian Kaan, după eliminarea de la Survivor România 2026

La scurt timp de la difuzarea ediției de duminică din Survivor România 2026, de pe 8 martie 2026, Adrian Kaan a ținut să facă o postare cu subînțeles pe rețelele sociale. Acesta a publicat mai multe imagini cu el din competiția show-ului, iar în dreptul lor o descriere neașteptată.

„Liderii se nasc, nu se creează! Să îți amintești asta!”, a scris el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea concurentului a strâns mai bine de 500 de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Aceștia l-au felicitat pentru parcursul de la Survivor.

Citește și: Survivor, 6 martie 2026. Gabi Tamaș, cu mască pe față! Toți s-au amuzat din plin când l-au văzut cum arată, la spa

„Felicitări pentru tot parcursul. Ai demonstrat că ești un concurent sportiv, determinat și competitiv. Păcat doar că te-ai lăsat condus de orgoliu, aveai șanse să ajungi în finală” sau „Printre cei mai realiști concurenți! Meritai să mergi mai departe în competiție”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Colaj cu Adrian Kaan și Adi Vasile la Survivor 2026
+19
Mai multe fotografii

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Două eliminări încărcate de emoție și tensiune în tribul Războinicilor, la Survivor. Ediție a fost lider absolut de audi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Observatornews.ro Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
Antena 3 Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici” Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Survivor, 8 martie 2026. Eliminare dublă în tribul Războinicilor. Ce veste grea au primit de la Adi Vasile. Cine pleacă acasă
Survivor, 8 martie 2026. Eliminare dublă în tribul Războinicilor. Ce veste grea au primit de la Adi Vasile. Cine...
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani Catine.ro
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 9. Războincii vor avea parte de o eliminare surprinzătoare. Consiliul tribal aduce noi vești
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 9. Războincii vor avea parte de o eliminare surprinzătoare. Consiliul tribal...
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini... Elle
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat HelloTaste.ro
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni Jurnalul
Eva Zaharescu, surprinsă în ipostaze romantice. Tânăra a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat mult mai în vârstă
Eva Zaharescu, surprinsă în ipostaze romantice. Tânăra a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat mult mai... Kudika
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici Redactia.ro
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20%
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20% Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026 Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x