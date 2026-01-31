Antena Căutare
Home Survivor Stiri Imagini nemaivăzute de la casting Survivor cu Loredana Pălănceanu. Cum a impresionat profa de mate la proba costumului de baie

Imagini nemaivăzute de la casting Survivor cu Loredana Pălănceanu. Cum a impresionat profa de mate la proba costumului de baie

Loredana Pălănceanu este una dintre cele mai ambițioase și competitive concurente din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 31 Ianuarie 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 10:10
Galerie
Loredana Pălănceanu, concurenta din echipa Războinicilor, a adus logica matematică la Survivor România 2026. | Antena 1

Profa de mate nu e doar o prezentă sexy în jungla din Republica Dominicană, ci este una dintre cele mai curajoase concurente.

Cu o atitudine încrezătoare, extrem de determinată și cu spirit de echipă, Loredana a demonstrat că e pregătită să facă față celor mai dificile obstacole.

Loredana Pălănceanu, concurenta din echipa Războinicilor, luptă din greu alături de colegii ei la fiecare probă pentru a-și putea demonstra supremația în fața echipei Faimoșilor.

Imagini nemaivăzute de la casting cu Loredana, profa de mate de la Survivor România 2026

Articolul continuă după reclamă

Dacă la Survivor România 2026 telespectatorii au putut să o vadă pe concurentă în diferite ipostaze, ei nu știu cum a arătat profa de mate la proba costumelor de baie de la casting, atunci când a impresionat cu fizicul ei de invidiat.

Imaginile exclusive cu Loredana Pălănceanu de la casting i-au pus pe jar pe fanii care nu au putut să nu observe cât de frumoasă este.

Citește și: Cine este Andrei Beleuț de la Survivor 2026. Povestea de viață a Războinicului. De ce locuiește cu mama la 34 de ani

Cu un corp sculptat, un zâmbet fermecător și atitudine de războinică, Loredana i-a cucerit pe telespectatori.

Loredana a absolvit Facultatea de Matematică din Iași și a început să predea matematică elevilor de la clasa a-V-a până la a XII-a. Ea a povestit că este exigentă cu elevii ei tocmai pentru că își dorește să scoată din ei tot ce e mai bun.

Tânăra în vârstă de 29 de ani a povestit că a copilărit la țară, acolo unde s-a bucurat de compania a peste 30 de verișori, având o familie numeroasă.

Loredana Pălăceanu e singură la părinți și la școală a fost un elev model. Ea a crescut într-o familie iubitoare, cu mama ei care lucra la primărie, în timp ce tatăl a lucrat mulți ani în străinătate.

Citește și: Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram

Chiar dacă are o relație apropiată cu părinții ei, nu le-a spus despre participarea la Survivor și a decis ca asta să fie o surpriză pentru ei. Pe lângă pasiunea pentru matematică, Loredana e pasionată și de sport și știe cum să se menține în formă, practicând și tenis.

Una dintre dorințele ei pentru viitor este să scoată o culegere de matematică pentru Evaluarea Națională.

Chiar dacă nu este într-o relație momentan, Loredana a povestit că își dorește să întâlnească partenerul ideal, care trebuie să fie deștept și potent financiar.

Loedana a mărturisit că este o fire foarte competitivă și mereu muncește din greu pentru a obține ceea ce își propune. Este ambițioasă și e mereu determinată să fie prima în tot ceea ce face.

colaj loredana pălănceanu
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Mesajul emoționant pe care l-a transmis Yasmin Awad după eliminarea de la Survivor România 2026. "Așa vreau să vă amintiți de..."

Survivor 2026 liveblog, saptamana 4. Se anunță o nouă săptămână plină de provocări în triburile Faimoșilor vs. Războinic...
Înapoi la Homepage
AS.ro Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Observatornews.ro Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Survivor 2026 liveblog, saptamana 4. Se anunță o nouă săptămână plină de provocări în triburile Faimoșilor vs. Războinicilor
Survivor 2026 liveblog, saptamana 4. Se anunță o nouă săptămână plină de provocări în triburile Faimoșilor...
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
„O nouă săptămână, un nou început pentru triburi”, în această seară la Survivor, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY
„O nouă săptămână, un nou început pentru triburi”, în această seară la Survivor, de la 20:30, la Antena...
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x