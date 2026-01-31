Imagini nemaivăzute de la casting Survivor cu Loredana Pălănceanu. Cum a impresionat profa de mate la proba costumului de baie

Loredana Pălănceanu este una dintre cele mai ambițioase și competitive concurente din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026.

Profa de mate nu e doar o prezentă sexy în jungla din Republica Dominicană, ci este una dintre cele mai curajoase concurente.

Cu o atitudine încrezătoare, extrem de determinată și cu spirit de echipă, Loredana a demonstrat că e pregătită să facă față celor mai dificile obstacole.

Loredana Pălănceanu, concurenta din echipa Războinicilor, luptă din greu alături de colegii ei la fiecare probă pentru a-și putea demonstra supremația în fața echipei Faimoșilor.

Imagini nemaivăzute de la casting cu Loredana, profa de mate de la Survivor România 2026

Articolul continuă după reclamă

Dacă la Survivor România 2026 telespectatorii au putut să o vadă pe concurentă în diferite ipostaze, ei nu știu cum a arătat profa de mate la proba costumelor de baie de la casting, atunci când a impresionat cu fizicul ei de invidiat.

Imaginile exclusive cu Loredana Pălănceanu de la casting i-au pus pe jar pe fanii care nu au putut să nu observe cât de frumoasă este.

Citește și: Cine este Andrei Beleuț de la Survivor 2026. Povestea de viață a Războinicului. De ce locuiește cu mama la 34 de ani

Cu un corp sculptat, un zâmbet fermecător și atitudine de războinică, Loredana i-a cucerit pe telespectatori.

Loredana a absolvit Facultatea de Matematică din Iași și a început să predea matematică elevilor de la clasa a-V-a până la a XII-a. Ea a povestit că este exigentă cu elevii ei tocmai pentru că își dorește să scoată din ei tot ce e mai bun.

Tânăra în vârstă de 29 de ani a povestit că a copilărit la țară, acolo unde s-a bucurat de compania a peste 30 de verișori, având o familie numeroasă.

Loredana Pălăceanu e singură la părinți și la școală a fost un elev model. Ea a crescut într-o familie iubitoare, cu mama ei care lucra la primărie, în timp ce tatăl a lucrat mulți ani în străinătate.

Citește și: Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram

Chiar dacă are o relație apropiată cu părinții ei, nu le-a spus despre participarea la Survivor și a decis ca asta să fie o surpriză pentru ei. Pe lângă pasiunea pentru matematică, Loredana e pasionată și de sport și știe cum să se menține în formă, practicând și tenis.

Una dintre dorințele ei pentru viitor este să scoată o culegere de matematică pentru Evaluarea Națională.

Chiar dacă nu este într-o relație momentan, Loredana a povestit că își dorește să întâlnească partenerul ideal, care trebuie să fie deștept și potent financiar.

Loedana a mărturisit că este o fire foarte competitivă și mereu muncește din greu pentru a obține ceea ce își propune. Este ambițioasă și e mereu determinată să fie prima în tot ceea ce face.

Citește și: Mesajul emoționant pe care l-a transmis Yasmin Awad după eliminarea de la Survivor România 2026. "Așa vreau să vă amintiți de..."