Mesajul emoționant pe care l-a transmis Yasmin Awad după eliminarea de la Survivor România 2026. "Așa vreau să vă amintiți de..."

Duminică, la finalul celei de-a treia săptămâni de Survivor România 2026, Yasmin Awad din echipa Faimoșilor a părăsit competiția.

Echipa Faimoșilor consideră pierderea lui Yasmin din echipa lor ca fiind una importantă și s-au arătat dezamăgiți de plecarea ei.

Mesajul emoționant pe care l-a transmis Yasmin Awad după ce a părăsit competiția Survivor România 2026

Citește și: Chefi la cuțite, 3 decembrie 2025. Afecțiunea care a făcut-o pe Yasmin Awad să mănânce sănătos. Ce detaliu a scos la iveală tânăra

Concurenta cu un caracter puternic, determinată și încrezătoare, a demonstrat că poate face față provocărilor din jungla dominicană. Pe lângă probele dificile contra Războinicilor, Yasmin Awad a avut de înfruntat și condiții grele de supraviețuire, la fel ca ceilalți colegi ai, din cauza lipsei de mâncare și de odihnă în condiții bune.

Articolul continuă după reclamă

Motivul pentru care Yasmin a părăsit competiția este strict legat de problemele ei medicale. După ce a revenit de la control, iar veștile medicilor au fost dure, Yasmin a trebuit să părăsească competiția pentru a reveni în țară, cât mai rapid, și a se ocupa de un tratament corespunzător. Cu lacrimi în ochi, ea și-a părăsit tribul, după ce flacăra i-a fost stinsă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Survivor România, 23 ianuarie 2026. Faimoșii vor porni cu un mare dezavantaj la jocul de recompensă! Yasmin a plecat de pe insulă din cauze medicale!

După ce a părăsit competiția, Yasmin a transmis un mesaj emoționat despre experiența din junglă care i-a schimbat complet viața.

„Asa vreau sa va amintiti de mine: zambind. Am ajuns acasa, doar ca nu asa ma asteptam sa ma intorc. Nu atat de repede si nu cu acest motiv. Mi-a placut enorm experienta. Nu m-am asteptat o clipa sa am aceasta problema. Inainte de confirmare ni s-au facut tone de analize si teste. Totul a fost perfect. Uitasem complet de ulcerul meu vechi… care a avut acum conditii bune ca sa recidiveze. Imi pare foarte rau! Mi-am dorit adrenalina aceea de competitie. Am iubit emotiile alea. M-am adaptat la conditii, m-am inteles cu toata lumea. Da, e foarte greu, e un joc psihologic; nu stii in cine sa ai incredere, dar m-am descurcat. Am muncit, nu m-am dat la o parte de la nimic, am tras pe trasee cat am putut, am adus puncte. As mai fi putut sa trag de mine? Posibil ca da, dar imi era clar ca as mai fi rezistat o saptamana sau doua… pentru ca fara tratament si odihna… din pacate ulcerul nu trece. O sa va mai povestesc. E bine acasa, dar…Doamne ce mult mi-a placut! Imi pare rau ca asa au stat lucrurile dar cine stie, poate pe viitor repetam o aventura noua, impreuna! Experienta vietii mele, intr-adevar. @survivorromania.oficial”, a scris Yasmin la descrierea postării ei de pe Instagram.

Citește și: Yasmin Awad și Roxana Condurache au părăsit competiția Survivor, la finalul unei ediții lider de audiență