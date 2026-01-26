Antena Căutare
În ce filme apare Alberto Hangan de la Survivor 2026. Imagini exclusive cu Războinicul care luptă pentru marele premiu

Alberto Hangan s-a înscris la Survivor 2026 pentru că vrea sa demonstreze de ce e capabil. Deși îl văd la televizor în fiecare săptămână, puțini știu că Războinicul e actor și a apărut într-o serie de filme captivante.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 13:13 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 13:29
Alberto Hangan de la Survivor 2026 vrea să-și facă un nume în actorie

Viața lui Alberto de la Survivor 2026 pare un film în sine: plină de schimbări, curaj și multă muncă, dar cu o direcție clară. La doar câteva luni după ce s‑a înscris la Iura Film Academy, unde este actor de un an, el a început să descopere cât de mult îl fascinează cinematografia — o pasiune care i‑a schimbat complet traiectoria.

Deși astăzi este model și colaborează cu diverse agenții, drumul până aici nu a fost unul tradițional. A absolvit Inginerie Electrică în Cluj, o facultate pe care a urmat‑o mai mult pentru a le face pe plac părinților. "Nu mi‑a plăcut domeniul, deși am fost bursier", a povestit el, sincer. Ceea ce îl caracteriza încă din facultate nu era dorința de a lucra într‑un laborator sau birou, ci nevoia de libertate — financiară și de timp.

Cine e și în ce filme a apărut Alberto Hangan de la Survivor 2026

În perioada studenției, pentru a se descurca, a lucrat în ride sharing. Nu a făcut asta doar ca să se susțină, ci a folosit banii câștigați ca o investiție în propria dezvoltare: "Mergând la traininguri de dezvoltare personală, am înțeles că totul începe cu creșterea noastră interioară". Acele cursuri l‑au ajutat să își clarifice obiectivele și să devină o versiune mai bună a sa — un proces continuu de evoluție.

După facultate, spiritul său antreprenorial a început să prindă contur. Și‑a strâns economiile și și‑a deschis o pizzerie, unde se ocupa în întregime de delivery. Afacerea i‑a oferit o lecție importantă despre responsabilitate și despre ceea ce înseamnă să îți conduci propriul proiect. Mai târziu, a intrat și în lumea investițiilor, ocupându‑se de criptomonede, un domeniu care i‑a trezit interesul prin dinamismul și potențialul său.

Alberto Hangan, apariții în "Dosarele Orașului Alb" și "Acel Martie"

Totuși, în această căutare continuă a libertății sale personale și financiare, a apărut o curiozitate neașteptată: actoria. În timpul unor ședințe foto, performanța sa în fața camerei a atras atenția și i s‑a propus să urmeze cursuri de actorie.

A dat un casting, a fost acceptat, și astfel a pășit în lumea filmului și a teatrului. "Mi‑a plăcut mult de la început și am realizat că e o pasiune pe care trebuie să o urmez", spune el cu convingere.

Alberto de la Survivor apare în "Acel Martie", care va avea premiera internațională pe 15.03 2026 și în "Dosarele Orașului Alb", care va avea premiera internațională pe 31.03.2026. Alberto a lucrat cu Iura Luncașu pentru aceste producții și a jucat alături de Mădălina Bellariu Ion, Diana Sar și Bogdan Bob Rădulescu.

Pe lângă realizările profesionale, Alberto povestește despre familia sa — o copilărie obișnuită, alături de doi părinți iubitori, tatăl având un rol mai autoritar. Sportul a făcut parte din viața lui încă de mic: a practicat judo doi ani, apoi fotbal șase ani, box doi ani, iar în final s‑a orientat spre sală, unde încă își menține forma și disciplina.

Astăzi, scopul său nu este doar succesul personal, ci libertatea în toate formele ei. Vrea să aibă timpul și resursele necesare pentru a se bucura de viață, dar și pentru a se dedica altora. După ce va atinge libertatea financiară și de timp, și‑a propus să se implice în filantropie — să ajute oameni cu probleme de sănătate sau fără resurse materiale.

Povestea lui este despre curajul de a fi autentic, de a încerca și de a evolua constant. Este dovada că drumul spre visuri poate fi neconvențional, dar plin de învățăminte și împliniri.

Interviu exclusiv cu Roxana Condurache, după eliminarea ei de la Survivor 2026. Care a fost cel mai dificil moment din c...
