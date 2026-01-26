Interviu exclusiv cu Roxana Condurache, după eliminarea ei de la Survivor 2026. Care a fost cel mai dificil moment din competiție

Roxana Condurache a pierdut duelul cu Cristian Boureanu și a părăsit Republica Dominicană. Fosta membră a tribului Faimoșilor a oferit un interviu exclusiv pentru a1.ro, în care a povestit totul despre experiența sa în show-ul suprem al supraviețuirii.

Roxana Condurache a recunoscut că expereința Survivor 2026 a fost mult mai grea decât și-a închipuit. În ceea ce privește relația cu membrii tribului, Roxana a mărturisit că situația a devenit neplăcută pentru ea când „a intrat în gura lui Cristian Boureanu”. Chiar dacă i-a fost extrem de greu cu rația de orez și fasole și cu nopțile din junglă, cel mai dificil moment pentru Roxana a fost proba cu apa.

Află în interviul de mai jos ce gânduri a avut Roxana Condurache după ce a fost eliminată de la Survivor 2026!

„Am ajuns să intru și eu în gura lui Cristian Boureanu”. Ce a spus Roxana Condurache după eliminarea de la Survivor

Reporter: Roxana, trei săptămâni în competiție pentru tine. Cât îți propuseseși când ai intrat în show?

Roxana Condurache: Înainte să intru în Survivor, ca să fiu sinceră, mă gândeam că dacă rezist o lună sunt eroină. M-a dus gândul la faptul că aș putea sta mai mult, dar nu aveam destule informații pentru a-mi da cu părerea. Mi se pare că, în realitate, ceea ce se întâmplă la Survivor este de vreo 10 ori mai rău sau mai greu decât îți poți imagina. Auzisem că primim câteva grame de orez, dar nu mi-am închipuit că în fiecare zi o să mănânc două linguri de orez! Acasă am grijă la fiecare masă să am toți nutrienții. Îmi aranjez totul pe farfurie după culori, după forme, așa mănânc acasă, iar acolo aveam două linguri de orez și una și jumătate de fasole, fără sare, fără nimic! Ce poți să zici?

Condițiile de dormit sunt extraordinar de grele. În plus, să stai cu încă 11 oameni pe care nu i-ai cunoscut, să te înțelegi cu ei, să împarți aceleași lucruri, aceeași experiență, să trăiești în junglă...toate acestea au fost în afara confortului meu și a ceea ce am trăit până acum. A fost mult mai greu decât mi-am închipuit!

Reporter: Cum a fost relația cu ceilalți membrii ai echipei? Cu cine crezi că vei păstra conexiuni și mai târziu?

Roxana Condurache: Din punctul acesta de vedere, încă de când i-am cunoscut pe viitorii mei colegi, mi s-a părut că o să fie o experiență faină și o să ne înțelegem bine. Cu cât am petrecut mai mult timp, am fost încântată. Nu îmi venea să cred! Mă gândeam că am colegi faini, sunt oameni care îmi plac. Eu sunt pretențioasă atunci când vine vorba de oamenii care sunt în jurul meu. Într-adevăr, încă de la început ne-am înțeles foarte bine. Am fost ca o familie, ne bucuram împreună de momente, ne ajutam unii pe alții. M-am simțit sprijinită la fiecare joc. Totuși, la un moment dat lucrurile au început să se strice și acest aspect m-a durut și m-a făcut să nu îmi mai găsesc locul în echipă.

Eu sunt genul de persoană care fuge de certuri și scandaluri. În viața mea nu există așa ceva! Dacă apare cineva în viața mea care vrea să se certe cu mine, de mâine nu mai vorbesc cu el. Am intervenit atunci când Cristi l-a jignit pe Donca, dar după am zis să nu mă mai bag. De acolo situația a escaladat! Am ajuns să intru și eu în gura lui Cristian Boureanu. Când am văzut ce poate să zică despre mine, cum mă atacă și cum îmi vorbește, am stat și m-am gândit dacă merită să îmi petrec timpul aici sau mai bine stau cu oameni pe care îi iubesc, care mă respectă și îmi văd valoarea. Aici a fost o mare cumpănă!

Reporter: Care a fost cel mai dificil moment din show?

Roxana Condurache: Cea mai dificilă a fost proba cu apa. A trebuit să sar de pe un tobogan în apă. Nici la piscină nu sar în apă! Eu nu știu să fac acest lucru și îmi e frică de apă. Eu înot în piscine în care ating cu picioarele sau prefer să mă țin de marginea lor. Să mă arunc undeva de la 3 metri reprezenta o mare frică pentru mine. Nu doar că a trebuit să mă arunc, ci și să trec printr-un tobogan înalt. Nu vă puteți închipui ce era în capul meu! Fiul meu este un înotător extraordinar și mereu mă roagă să merg cu el la toboganele cu apă. Eu nu am fost cu el, care este viața mea, în acel loc.

Mi se pare înfricoșător! E o teroare pentru mine, însă, fiind la Survivor, am hotărât să îmi depășesc limitele. Voiam să iau punctul și să câștigăm recompensa. Prima oară nu am știut cum să mă arunc, iar a doua oară am făcut totul bine și am adus un punct! Colegii mei nu credeau că o să reușesc. Acesta a fost un moment dificil, dar sunt mândră de mine. Cred că și fiul meu va fi!

Reporter: Privind la experiența ta, ce are nevoie un om ca să reziste în competiție până la final?

Roxana Condurache: Cel mai important lucru la Survivor este să știi să faci strategii și să ai obrazul gros, adică să nu te deranjeze să minți oameni pe față sau să îi vorbești pe la spate. Eu nu eram un om care ar fi putut ajunge în finală pentru că nu aș fi făcut așa ceva! Dacă văd că oamenii din jurul meu fac lucrurile acestea, ei nu rămân acolo, ceea ce s-a și întâmplat.

Reporter: Ce urmează pentru tine, acum că vei reveni acasă?

Evident, vreau să îmi petrec timp cu familia și prietenii. Mi-am dat seama cât de mult mi-au lipsit și cât de importanți sunt pentru mine. Sunt cei mai importanți, nimic altceva nu contează! Vreau să vorbesc mai mult cu ei și să îi sun mai des. Mi-am dat seama că, ținând cont că munceam foarte mult, nu acordam atât de mult timp prietenilor sau familiei pe cât mi-aș dori acum. Vreau să schimb acest lucru!

În plus, vreau să îmi duc fiul la munte, să ne jucăm în zăpadă. Nu am avut ocazia să mă bucur de zăpadă! Vreau să petrecem clipe minunate împreună, să ne dăm cu sania și să ne plimbăm prin Sinaia. În plus, vreau o vacanță într-un loc călduros. Îmi doresc să mă reconectez cu mine, să îmi amintesc cine sunt cu adevărat, căci am uitat cine sunt la Survivor.

Citește și: Survivor 2026 liveblog, saptamana 3. Flacăra s-a stins pentru Roxana Condurache. Concurenta din tribul Faimoșilor e eliminată

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.