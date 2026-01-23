Antena Căutare
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală

Naba Salem, concurenta de la Survivor România 2026, este una dintre cele mai curajoase și determinate concurente din echipa Faimoșilor.

Publicat: Vineri, 23 Ianuarie 2026, 10:47 | Actualizat Vineri, 23 Ianuarie 2026, 11:51
Naba Salem este una dintre cele mai puternice concurente de la Survivor România 2026. | Antena 1

Naba Salem a demonstrat că poate face față cu brio probelor dificile de la Survivor România 2026, în special după ce a avut puterea de a trece peste o accidentare gravă.

Concurenta Survivor 2026 s-a confruntat cu momente dificile după ce în timpul unei probe de echipă, a căzut de pe platforma pe care o cărau colegii ei, de la 2 metri. Naba a căzut direct pe nisip, dar s-a lovit grav, în special în zona coastelor.

Cum arată familia Nabei Salem de la Survivor România 2026

Ea a fost luată imediat de echipa medicală pentru a fi consultată și i s-au recomandat 7 zile de repaos pentru a se reface.

Citește și: Ce a transmis Naba Salem înainte de plecarea la Survivor 2026: „Prima dată când zbor atât de goală”. Mesajul din aeroport

Cu o forță incredibilă, Naba s-a întors înapoi la echipa Faimoșilor după ce a primit tratament și a așteptat să vadă dacă colegii ei care au fost implicați în probă aveau să își ceară scuze pentru că au fost neatenți și din cauza lor ea a suferit o accidentare.

Colegii ei de echipă s-au bucurat să vadă că Naba e bine și chiar i-au transmis că ei au reușit atunci să ducă proba până la capăt și să iasă învingători.

Cei mai îngrijorați au fost părinții și sora Nabei atunci când au văzut de acasă imaginile cu tânăra concurenta din timpul accidentării. Ei i-au simțit lacrimile și durerea și își doreau să afle dacă e totul bine și dacă s-a recuperat rapid după acea căzătură de la 2 metri în nisip.

Părinții și frații ei sunt cei mai mari susținători ai ei, iar recent ei au dezvăluit o poză din arhiva personală pentru a demonstra cât de unită e familia lor.

Naba a crescut într-o familie frumoasă, în care părinții ei au susținut-o și sprijinit-o mereu în alegerile ei, inclusiv când a venit vorba de facultate și ce carieră își dorește să urmeze.

Naba a povestit de mai multe ori că are cei mai buni părinți, care nu i-au impus niciodată nimic și care au fost întotdeauna blânzi cu ea, oferindu-i o creștere și o educație aleasă. Fotografia de familie, de pe vremea când Naba era doar o copilă.

Citește și: Exclusiv | Prima reacție a surorii Nabei Salem, după accidentarea ei, din timpul jocului pentru Recompensă, la Survivor

Concurenta Survivor 2026 a primit încurajarea părinților și fraților ei după accidentare printr-un mesaj transmis chiar pe pagina ei de Instagram care a rămas acum să fie administrată de rudele ei.

„Sunt momente care te strâng de inimă…și acesta e unul dintre ele. Doare să te văd așa, Naba 💔 Dar dincolo de durere, văd o forță rară. Ești o luptătoare adevărată și îmi doresc din tot sufletul să fii bine si stiu ca te ridici de fiecare data . Te iubesc 🤍 Echipa Faimoșilor a dus lupta până la capăt si au adus câștigul, te așteaptă cu o surpriză frumoasă 🤍 Te așteptăm puternică, așa cum te știm”, apare la descrierea postării cu Naba Salem, cu imagini de la accidentarea gravă.

În secțiunea de comentarii, susținătorii Nabei i-au transmis cele mai călduroase urări și însănătoșire grabnică pentru a putea face față în continuare competiției din jungla dominicană.

Nu rata noi ediții de Survivor România 2026 vineri de la 20.30 și sâmbătă și duminică de la 20.00 la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Citește și: Survivor - Povești din Junglă, 22 ianuarie 2026. Naba: După ce plec de aici, nu mai pot să fac plângeri la niciun restaurant!

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

