Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite

Bianca Giurcanu este una dintre cele mai curajoase concurente din echipa Faimoșilor la Survivor România 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 11:40 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 13:06
Bianca a renunțat la confortul de acasă și la răsfățul de a avea tot ce își dorește pentru a înfrunta cele mai dificile condiții din jungla Dominicană.

Bianca Giurcanu și-a demonstrat până acum curajul și determinarea, luptând din greu la fiecare probă pentru a aduce puncte în plus echipei ei.

Cum arată Bianca Giurcanu machiată și pregătită să pășească pe podium

O fire ambițioasă și o adevărată luptătoare, Bianca a demonstrat că poate mai mult decât și-ar fi imaginat colegii ei de echipă. Cu o siluetă de invidiată și atuuri fizice de fotomodel, Bianca a renunțat la machiaj, tocuri și haine scumpe pentru jungla din Republica Dominicană.

Ea înfruntă acum cele mai grele condiții în cel mai dur test de supraviețuire, demonstrând că are o forță și un potențial imens. Bianca Giurcanu este sora Laurei Giurcanu, câștigătoarea America Express care a făcut echipă cu Sânziana Negru. Asta nu poate decât să evidențieze că ambiția și curajul sunt moștenire de familie.

Bianca este deja de câteva săptămâni în competiție și de fiecare dată surprinde cu forța ei de a lupta.

Bianca Giurcanu, în vârstă de 30 de ani, este însoțitoare de zbor și influencer, colaborând cu numeroase branduri de succes.

Dacă de curând ea a devenit mai cunoscută în rândul telespectatorilor datorită apariției ei la Survivor, puțini dintre ei știu cum arată ea machiată, atunci când se pregătește pentru un eveniment sau o campanie.

Bianca a renunțat la confortul de acasă și la răsfățul de a avea tot ce își dorește pentru a înfrunta cele mai dificile condiții din jungla Dominicană.

Tânăra concurentă de la Survivor România 2026 locuiește în Cluj și pe rețelele de socializare apare purtând cele mai sexy ținute, știind cum să își pună în evidență formele.

Cu un trup de invidiat și conștientă de atuurile ei fizice, sora Laurei Giurcanu pare o cu totul altă persoană atunci când se machiază.

Bianca are aproape 200K urmăritori pe Instagram și se bucură de o comunitate care o susține și o încurajează în parcursul ei profesional. Acum Bianca are și mai mulți urmăritori pe rețelele de socializare și se bucură de sprijinul fanilor ei în cea mai grea competiție a supraviețuirii.

