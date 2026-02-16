Antena Căutare
Home Survivor Stiri Larisa Uță a părăsit Survivor, la finalul unei ediții lider detașat de audiență!

Larisa Uță a părăsit Survivor, la finalul unei ediții lider detașat de audiență!

Emisiunea Survivor a fost lider de audiență cu ediția de duminică, 16 februarie 2026, când Larisa Uță a fost eliminată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 13:26 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 13:49
Galerie
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 15 februarie 2026 a emisiunii Survivor | Antena 1

Nu mai e loc de tăcere sau de discuții ascunse. Totul e mai real ca niciodată. Jocurile, mai dure decât s-ar fi gândit. Recompensele, mai dorite decât s-ar fi putut aștepta cineva. Faimoșii și Războinicii sunt concentrați, cu fiecare zi, să demonstreze că locul lor este în competiție și că pot face față oricărei provocări. Survivor continuă de trei ori pe săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar cei de acasă trăiesc la cote înalte fiecare clipă de difuzare.

Larisa Uță a părăsit Survivor, la finalul unei ediții lider detașat de audiență. Ce s-a întâmplat în ediția din 15 februarie 2026

Jocul i-a adus pe Războinici, față în față, cu o premieră – victoria care a marcat prima săptămână albastră din acest sezon. Andrei Beleuț a reușit să obțină punctul decisiv și a adus o nouă masă copioasă colegilor săi de echipă. Fericirea acestora a demonstrat că au învățat să facă separarea corectă între discuțiile de pe insulă și încurajările de pe teren.

Citește și: Survivor România, 15 februarie 2026. Raționalizare drastică în tribul Faimoșilor: Trebuie să mâncăm o singură lingură de orez pe zi!

Articolul continuă după reclamă

Ce a urmat a fost, însă, de neratat pentru cei de acasă! Faimoșii au dat cărțile pe față într-un Consiliu dur și încărcat de emoții, în care voturile au surprins. Larisa a fost propusă de echipă, iar Cristi Boureanu de Andreea, cea care deținea colanul de Imunitate.

Într-un Duel marcat de conflicte și cuvinte grele, Larisa a pierdut lupta, iar Adi Vasile i-a stins flacăra celei care a reușit să fie constantă în punctele aduse pentru trib.

Ultima ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 19:59 – 23:24, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.9 puncte de rating şi 20.0% cotă de piaţă, față de locul 2 care avea 4.5 puncte de rating și 15.1 cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.6 puncte de rating și 18.0% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 5.0 puncte de rating și 13.6% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 6.5 puncte de rating și 16.6% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV, care înregistra 6.0 puncte de rating și 15.4% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:03, peste 1.4 milioane de telespectatori erau atenți la fiecare detaliu al eliminării!

În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 5.2 puncte de rating și 18.5 cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 4.8 puncte de audiență și 16.9 cotă de piață.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

colaj foto cu adi vasile si concurentii survivor
+1
Mai multe fotografii

Perioada 15 februarie 2026

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 6. Flacăra s-a stins pentru Larisa Uță! Concurenta, eliminată! Ce discuții au fost în ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!” Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la &#8220;disperare&#8221; pe fiica lui Ion Ţiriac: &#8220;Gata, îmi ajunge!&#8221;
Observatornews.ro El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Antena 3 După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 6. Flacăra s-a stins pentru Larisa Uță! Concurenta, eliminată! Ce discuții au fost în triburi
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 6. Flacăra s-a stins pentru Larisa Uță! Concurenta, eliminată! Ce discuții...
Rosalía va cânta la BRIT Awards 2026. Ce urmează pentru artistă pe plan profesional
Rosalía va cânta la BRIT Awards 2026. Ce urmează pentru artistă pe plan profesional Catine.ro
Azi, discuțiile se aprind la Consiliul Tribal, iar Faimoșii vor avea parte de o nouă eliminare! Survivor, lider de audiență
Azi, discuțiile se aprind la Consiliul Tribal, iar Faimoșii vor avea parte de o nouă eliminare! Survivor, lider de...
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute... Libertatea.ro
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata,... AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă
După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă,... Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026 Jurnalul
VIDEO: Șoc pe gheața olimpică: Ilia Malinin, Quod God, a căzut de două ori și a pierdut aurul
VIDEO: Șoc pe gheața olimpică: Ilia Malinin, Quod God, a căzut de două ori și a pierdut aurul Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Clătite americane cu mac, servite cu afine și cremă de iaurt
Clătite americane cu mac, servite cu afine și cremă de iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x