Survivor, 26 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat. Primul consiliu de după unificare a adus la duel doi foști Războinici

La consiliul tribal din ediția de Survivor de pe 26 aprilie 2026 s-au decis primii dueliști din tribul unificat. Strategia a fost să se voteze doi concurenți puternici, care au adus multe puncte de-a lungul competiției.

După primul consiliu tribal de după unificare au fost aleși doi foști războinici să meargă la duel. „Al șaisprezecelea consiliu tribal de la unificarea acestui sezon și primul de la unificarea celor 2 triburi. Ați fost Războinici, ați fost Faimoși, în acest moment faceți parte dintr-un singur trib, discuții alianțe pe care le-ați avut, cu siguranță vor fi testate. Aici, în consiliul tribal, fiecare discuție va avea o importanță aparte. Doi concurenți vor merge la duel. Împreună veți vota numele primului concurent care va merge la duel, iar al doilea va fi oferit de Marian, purtător al colanului de imunitate”, a anunțat Adi Vasile.

Cine a părăsit Republica Dominicană. Un fost Războinic a fost eliminat de la Survivor. Primul consiliu tribal de după unificare a adus la duel doi concurenți foarte puternici: „Lacrimi în ochi pentru amândoi”

Votul majorității a mers la Lucian: „Mă așteptam, am avut o discuție cu colegii mei care mi-au spus că mă vor vota”, a spus Lucian după ce a aflat că are majoritate de voturi.

Marian Godină l-a nominalizat pe Alberto: „Mă așteptam. Mi-a zis Marian când l-am întrebat. Mi-a zis că scopul e să intru eu cu Lucian”, a spus Alberto.

Lucian și Alberto au fost cei care au mers la duel în ediția de Survivor de pe 26 aprilie 2026.

Duelul s-a jucat până la 3. Cu scorul de 3-1 Lucian și-a câștigat dreptul de a merge mai departe la Survivor.

Alberto Hangan a fost eliminat de la Survivor 2026

„Alberto, Lucian, lacrimi în ochi pentru amândoi. Aș vrea în primul rând să vă felicit pentru ce ați făcut până în acest moment în competiție, dar și pentru cât de buni ați fost astăzi. Am avut parte de un adevărat duel între doi concurenți foarte buni. Din păcate, Alberto, trebuie să te declari învins”

„Toate emoțiile mă încearcă. Sunt foarte mulțumit de parcursul meu de până acum. Am fost scos afară de Ironman. Sper să câștige concursul, dacă tot m-a scos”, a spus Alberto înainte de a părăsi competiția.

Citește și: Survivor, 26 aprilie 2026. Cine a câștigat primul joc de recompensă după unificare și cum au arătat cele două echipe