Motivul pentru care Raluca Bădulescu a refuzat să meargă cu fiul ei la Asia Express. Alexandru avea această dorință

Raluca Bădulescu a dezvăluit cu cine a vrut prima dată să facă echipă la Asia Express. Iată de ce nu a fost de acord ca fiul său să ia parte la emisiunea fenomen!

Raluca Bădulescu, una dintre cele mai apreciate concurente de la Asia Express 2025, a dezvăluit recent care este motivul pentru care nu a fost de acord să participe la show alături de fiul ei chiar dacă el și-a dorit acest lucru cu adevărat.

Decizia de a participa la emisiune făcând echipă cu fostul soț i-a luat prin surprindere pe români, însă atunci când au aflat motivul pentru care i-a refuzat dorința fiului său, aceștia și-au dat seama că nu este doar o parteneră foarte înțelegătoare, ci este și o mamă extrem de atentă la parcursul lui Alexandru în viața de zi cu zi.

Motivul pentru care Raluca Bădulescu a refuzat să meargă cu fiul ei la Asia Express

Înainte de a-i propune cel de-al doilea fost soț să participe la Asia Express alături de ea, Raluca Bădulescu a luat în calcul pe altcineva, însă nici atunci nu a fost vorba de fiul ei, Alexandru.

„Regina” a recunoscut că i-ar fi plăcut să facă echipă cu acesta, însă în perioada filmărilor el urma să își susțină examenele finale de la facultate, iar amânarea lor nu ar fi fost o soluție pe care cei doi să o ia în calcul. De asemenea, ea a menționat că într-o astfel de experiență ar fi avut nevoie de o persoană care să știe cum să o tempereze într-unele dintre cele mai dificile momente, motiv pentru care cel care a însoțit-o a fost chiar fostul ei soț, Florin Stamin.

„El e mândru de mine şi şi-ar fi dorit să meargă el cu mine în această competiţie. Şi mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că sunt foarte greu de mânuit. Plus că Alex era în ultimul an de facultate. El tocmai a terminat facultatea la ASE, aşa că nu era momentul potrivit ca el să plece din ţară având examene de final de an etc.

Acum s-a înscris la master. Suntem cei mai mândri din lumea asta de el, avem cel mai „soare” băiat din lumea asta!”, a dezvăluit Raluca Bădulescu într-un interviu acordat pentru okmagazine.ro.

Raluca Bădulescu a vrut să participe la Asia Express alături de Cătălin Botezatu

Raluca Bădulescu a recunoscut că prima sa alegere pentru show a fost Cătălin Botezatu, însă designerul nu a putut să îi îndeplinească dorința din cauza programului său mult prea încărcat.

„Bineînţeles că mi-ar fi plăcut să merg cu naşul! Numai că el are foarte multe contracte luate cu foarte multe luni înainte. Dacă îi vedeţi agenda, dacă îi vedeţi calendarul, el din vară are deja evenimente şi calendarul stabilit pentru următorul an. Deci îi era practic imposibil. Dar dacă ar fi venit cu mine, ar fi fost bomba atomică” a explicat aceasta.

