Cu ce probleme de sănătate se confruntă Raluca Bădulescu. Diagnosticul pus de medici

Prezența Ralucăi Bădulescu la Asia Express 2025 a fost o adevărată provocare, atât pentru ea, cât și pentru cei de acasă.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 11 Octombrie 2025, 11:00 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 15:00
Raluca ar fi leșinat de mai multe ori în timpul filmărilor

Sprijinită și protejată de fostul soț, Florin Stamin, vedeta a încercat să facă față condițiilor dificile din competiție. Recent, ea a vorbit deschis despre problemele de sănătate de care suferă.

Sezonul Asia Express – Drumul Eroilor a adus în competiție nouă echipe, printre care și cea formată din Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin.

În lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro, vedeta a avut parte de momente dificile. Chiar dacă Florin a încercat să o menajeze și să o ajute cât mai mult, condițiile grele de pe traseu i-ar fi afectat sănătatea.

Epuizată de condiția fizică și de probele extreme de la Asia Express, Raluca Bădulescu a părăsit competiția mai devreme decât s-ar fi așteptat. La câteva luni după întoarcerea în țară, a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă, oferind mai multe detalii.

Pe rețelele de socializare, Raluca Bădulescu a mărturisit, cu umorul ei obișnuit, că are probleme cu vederea la distanță și cu auzul.

Cum rolul ei este să analizeze cele mai spectaculoase și controversate apariții de la evenimentele mondene, vedeta a încercat astfel să explice notele mai mici oferite unor ținute și le-a spus deschis prietenilor virtuali că „nu bate la distanță și nici cu o ureche nu aude bine”.

„Toată lumea a luat niște note foarte bune, pentru că eu nu am văzut foarte bine în ecran. Nu pentru că aș fi chioară, mă rog, nu bat foarte bine la distanță, nici cu urechea stângă nu văd foarte bine, dar nu are importanță”, a spus Raluca Bădulescu pe social media.

Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a avut nevoie de intervenția medicului în cursa pentru imunitate

Câte ținute și-a pus vedeta în bagaj pentru Asia Express

Raluca Bădulescu a povestit recent despre experiența ei la Asia Express. Blondina a vorbit cu umor despre momentele dificile, amintind și lecțiile pe care le-a învățat. Ea a recunoscut că experiența a fost mult mai grea decât își imaginase. Chiar și pregătirile pentru show s-au dovedit o provocare în toată regula.

„Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat la fața locului. Am avut 7.000 de bagaje, o grămadă de haine. Am gândit-o de am înnebunit-o. Mi-am cumpărat haine pentru Asia Express cu o lună înainte, nu aveam pantofi fără toc, nu aveam haine de genul acesta".

Cu trei luni înainte de plecare, Raluca Bădulescu și-a pregătit cu grijă garderoba pentru Asia Express. A luat mai multe bagaje și ținute, gândite să o ajute să facă față provocărilor competiției. Însă odată ajunsă pe traseu, realitatea a fost cu totul alta, iar planurile ei s-au schimbat.

"Trei luni am umplut geamantanul ca o furnicuță, ca să mă trezesc la fața locului că nu ai timp să-ți faci styling-urile vieții. M-am străduit să fac cât am putut mai bine. Doamne, câte haine aveam și nu le-am purtat. Asia Express nu mi-a permis mie să mă îmbrac cum credeam eu acasă. Am făcut tot ce am putut, cât mi-a permis timpul”, a mărturisit Raluca pentru Spynews.ro.

Femeia care a renunțat la titlul de prințesă pentru podiumul de modă. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris... O nouă metodă de fraudă face victime pe WhatsApp, cu mesaje precum „trimite repede" sau „nu spune la nimeni"...
