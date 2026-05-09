Gabriel Tamaș a avut o reacție neașteptată după finalizarea jocurilor de imunitate. Ce s-a întâmplat, de fapt, și de ce a țipat acesta.

Reacția lui Gabriel Tamaș după finalizarea jocurilor de imunitate. De ce a țipat | antena 1

La scurt timp după jocul de imunitate, concurenții au plecat înapoi în trib extrem de încordați. Lucian a câștigat de această dată, fiind chiar pentru prima oară în competiția Survivor. A fost un moment de care s-a bucurat la maximum, însă colegii să-i iau văzut exteriorizarea ca fiind „prea mult.”

Cu toate acestea, Lucian nu a regretat momentul în care a reușit să se elibereze de toată acea presiune, pe care, a spus el, a acumulat-o în fiecare zi.

Reacția lui Gabriel Tamaș după finalizarea jocurilor de imunitate

Cu toate că Lucian a fost cel câștigător în jocul de imunitate, Gigi Nicolae și-a exprimat părerea cu privire la modul în care ar fi dorit personal să se desfășoare această etapă a competiției Survivor.

Articolul continuă după reclamă

„E modul în care mă încurajez. Vreau să-i spun lui Gabi, eu când mă încurajez, n-o fac să-l enervez. Nu fac ca să supăr pe cineva. Îl respect.”, a transmis Lucian după câștigarea jocului de imunitate. Tamaș a menționat încă o odată faptul că reacția colegului său a fost fără doar și poate ca o lipsă de fairplay.

„Eu cred că mi-am atins limtele. Vreau să plec acasă. Nu mai vreau să vorbesc cu tine.”, au fost cuvintele lui Gabriel Tamaș la adresa lui Lucian. Patricia a fost de părere că Lucian a exagerat prin exprimare.

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 18. Cine a câștigat jocul de recompensă. Concurenții au primit vești bune de la Adi Vasile

În timp ce se aflau la masă, Aris a încercat să glumească cu Tamaș, însă acesta s-a enervat și a aruncat mâncarea. Ulterior, în timp ce toată lumea dormea, Gabriel Tamaș a avut o reacție neașteptată și a început să țipe. Colegele sale, excepție făcând Andreea, au fugit să vadă ce s-a întâmplat. Au ajuns să mănânce încă o dată, iar în acel punct, Andreea a fost chestionată cu privire la faptul că nu a sărit în apărarea lui Gabriel Tamaș atunci când acesta a țipat.

Urmează Jocul de recompensă la Survivor România 2026

După momentul intens trăit de Gabriel Tamaș și colegii săi pe insulă, mai urmează o altă clipă de suspans. Anume, eliminarea pe care o va face Lucian. Fiecare și-a spus părerea cu privire la ce urmează să se întâmple.

Citește și: Survivor, 8 mai 2026. Cum a reacționat Gabi Tamaș atunci când a câștigat lava cake. Toate privirile au fost îndreptate asupra lui

Marian Godină a transmis că lasă asupra lui Lucian această misiune, fără să-i transmită acestuia dacă își dorește ca el să iasă sau nu din competiție. De asemenea, a subliniat că nu-i va numi nici pe colegii săi.

Gabriel Tamaș și-a exprimat deja părerea cu privire la faptul că-și dorește să plece acasă.