Revenire cu „surprize” pentru Marian Godină. Ce l-au pus cele două fetițe să facă după ce s-a întors de la Survivor

Marian Godină, fost concurent la Survivor România, a revenit acasă și a avut parte de momente emoționante alături de familie. Fetițele l-au pus la treabă, iar transformarea sa este spectaculoasă.

Revenire cu surprize pentru Marian Godină. Întoarcerea din Republica Dominicană a fost marcată de momente emoționante pentru concurentul de la Survivor România, care a fost întâmpinat cu multă bucurie de familie. Cele două fetițe ale sale l-au așteptat cu nerăbdare acasă și, imediat după revedere, l-au pus la treabă.

Revenire cu „surprize” pentru Marian Godină

Marian Godină a împărtășit pe conturile sale de social media momentele petrecute alături de familie, demonstrând cât de importantă este pentru el această perioadă de după competiție.

După încheierea filmărilor pentru Survivor România 2026, acesta a revenit acasă, unde soția sa, Georgiana, și cele două fetițe i-au oferit o primire călduroasă. Revederea a fost una plină de emoție, iar timpul petrecut împreună a devenit imediat prioritatea numărul unu pentru fostul concurent.

Fetițele sale au avut însă și o dorință specială: și-au dorit o căsuță de joacă în curte.

Deși inițial Marian Godină a refuzat, motivând că nu mai există spațiu și că nu vrea să renunțe la foișorul destinat grătarului, până la urmă a cedat în fața dorinței celor mici. Acesta a postat în mediul online o fotografie cu rezultatul final, însoțită de un mesaj amuzant.

Ce l-au pus cele două fetițe să facă după ce s-a întors de la Survivor

„Fetițele mi-au zis că vor căsuță pentru copii în curte, dar eu am fost ferm și le-am zis că nu mai avem spațiu, iar foișorul pentru grătar eu nu-l transform în căsuță de copii”, a scris Marian Godină, sugerând ulterior că planurile s-au schimbat.

În cele din urmă, dorința copiilor a fost îndeplinită, chiar dacă a fost nevoie de un mic sacrificiu din partea lui.

Pe lângă aceste momente de familie, Marian Godină le-a arătat fanilor și transformarea prin care a trecut în timpul participării la Survivor România. După săptămâni petrecute în condiții dificile, polițistul a revenit vizibil schimbat: mai slab, cu barba și părul crescute. Acesta a dezvăluit că a slăbit aproximativ 19 kilograme în perioada petrecută în Republica Dominicană.

Experiența nu a fost una ușoară, mai ales că a petrecut o perioadă și în Exil, unde a fost nevoit să se descurce singur, în condiții dure. Cu toate acestea, Marian Godină a demonstrat pe parcursul competiției determinare, rezistență și dorința de a-și depăși limitele.

După revenirea acasă, concurentul a mărturisit că experiența Survivor l-a schimbat și l-a făcut să aprecieze și mai mult lucrurile simple, în special timpul petrecut alături de familie. Momentele emoționante trăite alături de fetițele sale par să fie cea mai frumoasă recompensă după aventura intensă din competiție.