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Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Luca Zvaleni, promisiune îndrăzneață legată de căștigător: „Mă sperie un pic”

Luca Zvaleni a mărturisit în Finala sezonului special Chefi la cuțite - Viitorul are gust că este speriat de promisiunea pe care a făcut-o la începutul sezonului, în cazul în care un copil din echipa galbenă va câștiga trofeul. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 20:40 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 20:48
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Sezonul special Chefi la cuțite - Viitorul are gust nu ar fi putut să existe fără dedicarea celor 4 sous chefi: Luca Zvaleni, Bogdan Panait, Darius Ticmenov și Claudiu Gherguț. Copiii au beneficiat de ajutorul, atenția și inidcațiile celor patru foști concurenți Chefi la cuțite.

În Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust, Irina Fodor le-a mulțumit celor 4 sous chefi pentru toată implicarea și răbdarea: „În sezonul ăsta eu am fost uimită de două ori. O dată pentru voi cei mici și a doua oară pentru sous chefii noștri care au dat dovadă de răbdare și de calm și ne-au arătat din nou ce oameni frumoși sunt”, a spus Irina Fodor.

Luca Zvaleni, promisiune îndrăzneață legată de căștigător: „Mă sperie un pic”. Ce schimbare majoră va face dacă un copil din echipa galbenă va câștiga Chefi la cuțite - Viitorul are gust

În Finală, cei 4 sous chefi au fost la fel de emoționați precum copiii, iar Luca Zvaleni nu a putut să nu se gândească la promisiunea îndrăzneață pe care a făcut-o.

„M-am trezit de dimineață și mă gândeam, wow, din nou în Finală!”, a spus Claudiu Gherguț

„Am speranțe foarte mari pentru că Nikolas este un băiat determinat să câștige și pare foarte sigur pe el astăzi”, a spus Darius Ticmenov

„Sincer mă sperie faptul că am făcut o promisiune la începutul emisiunii. Eu am zis că dacă cineva din echipa galbenă o să câștige marea finală, o să-mi tai părul la zero”, a spus Luca Zvaleni.

La începutul sezonului, Irina Fodor i-a prezentat pe cei 4 sous chefi: „Sous cheful la echipa verde este câștigătorul 15, Claudiu Gherguț. Sous chef la echipa albastră este unul dintre cei mai tari concurenți ai sezonului 16, care a făcut farfurii spectaculoase și a fost extrem de iubit, Darius Ticmenov. La echipa galbenă, sous cheful va fi câștigătorul sezonului 16, Luca Zvaleni. Sous cheful lui Alexandru Sautner este cel mai tare concurent al sezonului 16. Este vorba de Bogdan Panait”.

Luca Zvaleni, chef Richard si irina iancu
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