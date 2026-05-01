Ce diferență de vârstă există între Marian Godină de la Survivor și soția lui. Cu câți ani este mai mică Georgiana

Marian Godină se mândrește cu frumoasa lui soție, Georgiana Godină. Concurentul Survivor a dus dorul familiei în perioada în care a fost plecat în Republica Dominicană.

Georgiana și Marian Godină trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se bucură unul de altul, dar și de cele două fiice ale lor. Între polițist și soția sa este o diferență de vârstă de 7 ani și 5 luni. Georgiana a împlinit vârsta de 32 de ani pe 23 aprilie 2026, iar Marian Godină va împlini 40 de ani pe 7 septembrie 2026.

Filmările de la Survivor 2026 s-au încheiat, iar finala va fi Live din Republica Dominicană, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Până atunci, concurenții au revenit acasă și se bucură de timpul petrecut alături de cei dragi.

Marian Godină s-a întors din Republica Dominicană cu 19 kilograme mai puțin.

Și Georgiana i-a simțit foarte mult lipsa soțului ei, chiar dacă a avut posibilitatea de a-l vedea la TV.

„Perioada asta fără Marian mi-a arătat cât de multe lucruri făcea pentru noi fără să ne dăm seama. Sunt acele lucruri mici, de zi cu zi, pe care le observi abia când lipsesc. Când ești obișnuit să ai pe cineva lângă tine care rezolvă, care ajută, care te liniștește, care se ocupă de o mie de detalii fără să le transforme într-o povară pentru ceilalți… abia atunci când nu mai e acolo realizezi cât de mult înseamnă. Sunt zile în care încerc să țin totul sub control pentru fete, să par puternică și liniștită, dar adevărul e că dorul e mare. Casa parcă e mai goală, iar lucrurile care înainte păreau simple acum par mai grele. Perioada asta m-a făcut să îl apreciez și mai mult. Pentru răbdarea lui, pentru grija lui, pentru toate lucrurile de care se ocupa fără să le vedem, dar care făceau ca viața noastră să fie mai ușoară. Uneori trebuie să simți lipsa cuiva ca să înțelegi cu adevărat cât de mult înseamnă în viața ta”, a scris Georgiana pe rețelele sociale.

