Survivor, 1 mai 2026. Ce concurenți au câștigat recompensa. Aris și Patricia au fost căpitanii care și-au ales echipele 

O nouă săptămână a început în tribul unificat de la Survivor 2026 cu un joc care a stabilit căpitanii. Cei doi căpitani și-au ales echipele cu care au luptat pentru recompensa mult râvnită de 1 mai. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 01 Mai 2026, 22:30 | Actualizat Vineri, 01 Mai 2026, 22:29

Înainte de a lupta pentru recompensă, concurenții din tribul Los Ninos au jucat un joc de izometrie, iar finaliștii jocului au fost desemnați căpitanii celor două echipe alese de ei. În ediția de Survivor de pe 1 mai, recompensa a fost pe măsura sărbătorii. Concurenții au exultat când au aflat că cei care câștigă se vor bucura de un grătar ca la carte, de unde micii și berea nu au cum să lipsească.

Jocul de căpitani a fost câștigat de Aris, iar pe locul 2 a fost Patricia. Ei doi au fost desemnați căpitanii ediției Survivor de pe 1 mai 2026.

Aris a ales să facă parte din echipa lui următorii concurenți: Maria, Marian, Patrice, Gigi, Ramona, Bianca Giurcanu.

Patricia i-a ales pe următorii concurenți în echipa sa: Gabi, Lucian, Bianca, Cristian, Andreea.

Cine a câștigat jocul de recompensă de pe 1 mai de la Survivor. Tensiuni în echipa în care înfrângerea a fost clară

Din cauza problemelor medicale, Patricia nu a putut participa pe traseu, așa că a fost căpitan nejucător și i-a încurajat pe colegi de pe margine, oferindu-le sfaturi valoroase. Pe traseu, echipa Patriciei și-a menținut supremația. Din echipa lui Aris doar Maria a reușit să aducă un punct. Când a văzut că echipa Patriciei a luat un avans considerabil Gigi a ținut să-și exprime nemulțumirea față de modul în care a creat Aris echipa, păstrându-le împreună pe Ramona și Patrice. Deși Gigi a fost cel care a pierdut primul punct pentru echipa sa, acesta i-a aruncat săgeți Ramonei, precizând că i s-ar fi părut mult mai bine pentru echipă dacă Aris ar fi ales-o pe Andreea în detrimentul Ramonei.

„Eu fac tot ce pot, dar nu îmi place cum ai făcut echipa. Vrei să te mint?”, i-a spus Gigi lui Aris.

„Ești rău!”, i-a spus Patricia, care i-a precizat că destabilizează echipa cu astfel de comentarii.

„Prea ușor vă destabilizați”, a răspuns Gigi.

Iată cine cu cine a jucat și care a fost scorul pe traseu!

  • Cristi vs Gigi- a câștigat Cristian din echipa Patriciei
  • Bianca vs Maria - a câștigat Maria din echipa lui Aris
  • Lucian vs Marian- a câștigat Lucian din echipa Patriciei
  • Andreea vs Ramona- a câștigat Andreea din echipa Patriciei
  • Aris vs Gabi - a câștigat Gabi Tamaș din echipa Patriciei
  • Bianca Giurcanu vs Bianca- a câștigat Bianca din echipa Patriciei
  • Aris vs Cristian - a câștigat Cristian din echipa Patriciei
  • Patrice vs Andreea - a câștigat Andreea din echipa Patriciei
  • Gigi vs Lucian - a câștigat Lucian din echipa Patriciei
  • Gabi vs Marian - a câștigat Gabi din echipa Patriciei
  • Aris vs Gabi- a câștigat Gabi și a adus scorul la 10-1 pentru echipa Patriciei

Echipa Patriciei a câștigat jocul de recompensă în ediția de pe 1 mai 2026!

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
