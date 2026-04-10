Survivor, 10 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. A fost un traseu marcat de accidentări și de situații limită

Jocul de recompensă de la Survivor 2026, de pe 10 aprilie, a fost unul extrem de intens. Din păcate, au existat accidentări în tribul Faimoșilor.

Adi Vasile a avut un anunț important pentru telespectatori, la începutul noii ediții de Survivor: „Urmează un anunț foarte important pentru competiția Survivor. În curând se va produce unificarea celor două triburi, dar până atunci, un alt eveniment important. Urmează ca la finalul consiliului tribal următor să se deschidă porțile exilului Concurenții care vor pierde duelul de acum și până la momentul unificării nu vor părăsi competiția, ci vor merge în exil indiferent de triburile din care au făcut parte. Acolo ei vor trebuit să supraviețuiască în condiții foarte grele, departe de orice, izolați, până când vor avea o nouă șansă de a se alătura competiției în tribul unificat. Concurenții nu știu și nu vor ști absolut nimic despre acest lucru până la momentul unificării”.

Săptămâna 14 de Survivor 2026 a început cu un nou joc de recompensă irezistibilă.

Recompensa anunțată de Adi Vasile a constat în: „Două feluri de carne. Aveți pui, aveți sandviș cu vită, cartofi prăjiți cu brânză pe deasupra, o prăjitură magnolia și o băutură răcoritoare. Și o activitate foarte frumoasă și anume înot cu delfinii”.

Iată cum s-au desfășurat rundele de joc. Faimoșii au pornit cu un avantaj considerabil, iar Războinicii au recuperat pe parcurs. Bianca Giurcanu și Gabi Tamaș s-au accidentat pe parcurs, fapt care a destabilizat tribul. Jocul a ajuns până în faza de best of, iar Faimoșii au câștigat recompensa!

Cum s-a desfășurat jocul de recompensă de la Survivor, de pe 10 aprilie 2026

Cristian Boureanu nu a jucat din cauza problemei la picior.

Prima rundă a început cu avantaj mare pentru Faimoși:

Gabi Tamaș vs Lucian - a câștigat Gabi

Bianca Giurcanu vs Maria - a câștigat Bianca

Marian vs Gigi - a câștigat Marian Godină

Olga vs Patrice - a câștigat Olga

Andreea vs Bianca - a câștigat Andreea

Aris vs Alberto- a câștigat Alberto

Patricia vs Ramona - a câștigat Ramona

După prima rundă scorul a fost 5-2 pentru Faimoși. Următoarea rundă s-a desfășurat în felul următor:

Aris vs Lucian. - a câștigat Aris

Olga vs Bianca - a câștigat Bianca

Marian vs Alberto- a câștigat Marian

Patricia vs Maria - a câștigat Patricia

Andreea vs Patrice - a câștigat Patrice

Gabi vs Gigi - a câștigat Gabi

Bianca G vs Ramona- Bianca a fost lovită de discul aruncat de Ramona și a avut nevoie de intervenția medicului. Patricia a înlocuit-o la aruncări, iar Ramona a câștigat.

Gabi vs Lucian - Gabi s-a accidentat lovindu-se la spate. În loc să alunece ca pe tobogan, acesta a sărit și s-a lovit la coloană, apoi s-a prăbușit la pământ cu un strigăt de durere, iar medicii au intervenit. Olga a început să plângă, iar Lucian i-a reproșat lui Alberto că a tras prea din greu pentru un punct. Ulterior, Ramona i-a atras atenția lui Lucian că Alberto nu a avut nicio vină și că nu trebuia să-i reproșeze și să înceapă un conflict cu colegul său.

Tamaș nu a mai putut continua și a fost înlocuit de Aris pe traseu. Alberto a câștigat.

Ulterior, au jucat Andreea vs Patrice - a câștigat Patrice și a dus scorul la 9-7 și s-a trecut la best of.

Faimoșii au câștigat jocul de recompensă

La best of au intrat Ramona și Alberto de la Războinici și Marian și Patricia de la Faimoși. Din cauza accidentărilor, Gabi Tamaș și Bianca au plecat la clinică, însoțiți de Cristian care a mers pentru un RMN la gleznă.

Alberto vs Marian - a câștigat Alberto, iar strigătul lui de bucurie i-a deranjat pe Faimoși: „Țipi așa când avem atâția accidentați?”, i-a spus Aris. „Mă bucur pentru reușita mea, pentru performanțele mele”, a spus Alberto. Patricia a luat punctul câștigător și cu 10--8 Faimoșii au câștigat.