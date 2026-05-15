Survivor, 15 mai 2026. Cine a câștigat primul joc de recompensă din săptămâna 19. Tensiuni în echipa pierzătoare

Primul joc de recompensă din săptămâna 19 i-a avut căpitani pe Aris și Lucian. Cele două echipe au luptat pentru o masă copioasă și o excursie în Santo Domingo, Capitala Republicii Dominicane.

Echipa lui Aris a fost formată din: Bibi, Gabi, Andreea, Bianca și Cristian, în timp ce Lucian i-a ales în echipa sa pe: Maria, Gigi, Ramona și Patricia. Iată care au fost rezultatele după prima rundă de confruntări:

Aris vs Lucian a câștigat Aris - a câștigat Aris.

Bianca Giurcanu vs Patricia- a câștigat Bianca din echipa lui Aris.

Cristian vs Gigi - a câștigat Cristian din echipa lui Aris.

Bibi vs Maria - a câștigat Bibi din echipa lui Aris.

Andreea vs Ramona - a câștigat Ramona.

Gigi a fost foarte revoltat pentru faptul că Lucian nu l-a atenționat câte discuri înscrise avea adversarul său. Acesta a început să țipe și să vorbească urât, criticându-l.

„Aici nu e tenis, e echipă. Trebuie să vorbești. Vorbește că de-aia ești căpitan. Lasă-mă cu domnul căpitan. Lasă-mă, băi frate! Tu dacă ai jucat cu unul mai bun te ia frica. Tu câștigi cu unul slab. Așa căpitan n-am văzut în viața mea! Au dreptate cei care nu vor să vină la tine în echipă că n-ai nicio treabă cu căpitănia!”, a spus Gigi, alături de multe injurii cenzurate.

Prima rundă s-a încheiat cu scorul 4-1 pentru echipa lui Aris. La a doua rundă rezultatele au fost următoarele:

Lucian vs Cristian- a câștigat Cristian din echipa lui Aris

Bibi vs Patricia - a câștigat - a câștigat Bianca din echipa lui Aris

Ramona vs Bianca Giurcanu - a câștigat Bianca din echipa lui Aris

Gigi vs Gabi - a câștigat Gabi din echipa lui Aris

Andreea vs Martia - a câștigat Maria din echipa lui Lucian.

„Când aud scorul ăsta zgârie pe creier”, a spus Gigi.

„Asta e și ce vrei să faci acum?”, i-a spus Patricia încercând să-l determine să tragă în continuare pentru a aduce punct

Chiar dacă nu a adus nici el puncte, Gigi a continuat să-l critice pe Lucian că a tras să devină căpitan. „E cel mai slab căpitan din lumea asta, el nu știe să îndrume, nu știe să vorbească, nu știe nimic. Nu are un pic de rușine că l-a bătut Cristi”, a spus Gigi despre Lucian.

„Trebuie să te respecți pe tine în primul rând, să fii sportiv adevărat oriunde ai juca”, a intervenit Patricia.

A treia rundă de confruntări a început cu scorul de 8-2

Ramona vs Bibi- a câștigat Ramona din echipa lui Lucian

Aris vs Lucian- a câștigat Aris

Andreea vs Patricia - a câștigat Patricia din echipa lui Lucian

Bianca Giurcanu vs Maria - a câștigat Bianca Giurcanu și a adus punctul decisiv.

Cu scorul 10-4, echipa lui Aris (Bibi, Gabi, Andreea, Bianca, Cristian) a câștigat recompensa.

Echipa lui Aris a câștigat un tur ghidat în Santo Domingo, burgeri, prăjituri, ceai cu gheață și mozzarella sticks.

