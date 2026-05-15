Survivor, 15 mai 2026. Gigi, vorbe grele la adresa lui Lucian: „E cel mai slab căpitan din lumea asta”

În timpul jocului de recompensă din emisia de pe 15 mai 2026 de Survivor, a existat un moment tensionat. Gigi i-a adresat cuvinte dure și chiar injurii căpitanului Lucian.

Gigi a fost deranjat pentru că în momentul în care se confrunta cu Cristian, căpitanul Lucian nu l-a informat în legătură cu numărul de discuri înscrise de adversar. Gigi a răbufnit și i-a adresat injurii lui Lucian.

De asemenea, Gigi i-a reproșat lui Lucian că nu a adus primul punct în confruntarea lui cu Aris și că mai târziu a pierdut și în fața lui Cristian.

Gigi, vorbe grele la adresa lui Lucian. Ce s-a întâmplat între ei pe traseu: „E cel mai slab căpitan din lumea asta”

„Aici nu e tenis, e echipă. Trebuie să vorbești. Vorbește că de-aia ești căpitan. Lasă-mă cu domnul căpitan. Lasă-mă, băi frate! Tu dacă ai jucat cu unul mai bun te ia frica. Tu câștigi cu unul slab. Așa căpitan n-am văzut în viața mea! Au dreptate cei care nu vor să vină la tine în echipă că n-ai nicio treabă cu căpitănia!”, a spus Gigi, alături de multe injurii cenzurate.

„Când îți spun că are multe, zici că pun presiune. Ce, mă? Pierzi din cauza mea? Adu tu puncte, dacă ești cel mai bun Gigi. Ai gura aia și ești și nesimțit, nu știi să vorbești!”, a răspuns la rândul său Lucian.

În momentul în care scorul era de 7-1 pentru echipa adversă, Gigi a avut din nou niște comentarii jignitoare la adresa lui Lucian. Gigi l-a criticat pe Lucian pentru faptul că a tras din greu la jocul pentru căpitani, considerându-l nepotrivit pentru acest titlu.

„Când aud scorul ăsta zgârie pe creier”, a spus Gigi.

„Asta e și ce vrei să faci acum?”, i-a spus Patricia încercând să-l determine să tragă în continuare pentru a aduce punct

Chiar dacă nu a adus nici el puncte, Gigi a continuat să-l critice pe Lucian că a tras să devină căpitan. „E cel mai slab căpitan din lumea asta, el nu știe să îndrume, nu știe să vorbească, nu știe nimic. Nu are un pic de rușine că l-a bătut Cristi”, a spus Gigi despre Lucian.

„Trebuie să te respecți pe tine în primul rând, să fii sportiv adevărat oriunde ai juca”, a intervenit Patricia.

Gigi a fost foarte revoltat pe toată durata jocului de recompensă. „Au dreptate cei care zic că nu vor să vină la tine în echipă. Că nu ai nicio treabă cu căpitănia!”, a mai spus Gigi în fața lui Lucian.

Jocul de căpitani de pe 15 mai 2026 a fost câștigat de Aris, iar Lucian a fost finalist, așa că cei doi și-au format echipele.