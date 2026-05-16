Survivor 2026, 15 mai 2026. Gabi Tamaș, rușinat de ce a spus la televizor, la jocul cuvintelor interzise

Concurenții de la Survivor au avut parte de o provocare nouă pentru ei și anume: „Jocul cuvintelor interzise”. În ediția de pe 15 mai 2026, cele două echipe s-au distrat copios.

După jocul de recompensă, concurenții au mai avut parte de un joc cu o miză delicioasă. De data aceasta nu a fost vorba despre o probă sportivă ci despre una care le-a testat creativitatea și spontaneitatea concurenților.

La „jocul cuvintelor interzise” unul dintre participanți a trebuit să explice un cuvânt dat, fără să folosească alte cuvinte în strânsă legătură cu acesta. De exemplu, pentru cuvântul: „nevastă”, cuvintele interzise au fost: „soție”, „căsătorie”, „femeie”, „partener”, „viață”.

Cine a câștigat „Jocul cuvintelor interzise”

„Jocul de astăzi se numește Cuvinte interzise și pentru acest joc veți rămâne exact în echipele în care sunteți în acest moment. Regulile sunt următoarele: unul dintre voi va avea 90 de secunde în care va trebui să explice colegului care va sta la pupitru, cuvintele pe care le vede. Lângă acel cuvânt există cuvinte interzise. Urmează să jucați și pentru o recompensă frumoasă: carrot cake și cafea”, le-a explicat Adi Vasile.

Jocul s-a jucat până la 5 și a fost câștigat de echipa lui Aris.

Adi Vasile a ținut să-i spună lui Aris că i-a plăcut cum a descris cuvântul stejar ca: „emblema unei echipe de rugby”.

Un moment care i-a amuzat pe concurenți, dar de care Gabi Tamaș s-a simțit stânjenit ulterior a fost acela în care fostul fotbalist internațional a trebuit să descrie o prăjitură celebră. Gabi Tamaș a avut de descris cuvântul savarină, fără să folosească cuvintele: prăjitură, desert, zahăr, frișcă, cofetărie.

„E ceva suculent…Ce are fata între picioare?”, a fost modul în care Gabi Tamaș a descris cuvântul, iar Aris a ghicit.

„Îți dai seama ce tâmpenie am spus la televizor? Ce are fata între picioare…”, a spus Gabi Tamaș după joc.

„Eu când v-am auzit mă gândeam ce naiba vorbiți acum…”, i-a zis Andreea.

