Survivor, 20 martie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Gestul lui Beleuț care i-a supărat pe unii colegi din trib

Săptămâna 11 de Survivor 2026 a început cu un joc de recompensă intens. Războinicii au avut o energie bună după ce în tribul lor și-a făcut apariția un nou membru.

Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 23:15 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 17:26

Adi Vasile a anunțat o recompensă valoroasă: o sesiune de scuba diving și un meniu de restaurant pentru victorioși: „Recompensa de astăzi are de toate: mâncare, bucurie chiar și adrenalină”, a spus Adi Vasile despre recompensa irezistibilă care i-a făcut pe concurenții ambelor triburi să-și dorească mult victoria.

Jocul de recompensă a început după ce tribul Războinicilor a mai primit un membru, pe Gigi Nicolae.

„Eu nu am venit să fac o analiză a lor, eu am venit să mă testez pe mine. Vreau să ofer un vibe bun echipei și să dăm înainte. Cred că Războinicii sunt într-o pantă ascendentă spre a fi mai bine: un grup care încearcă să se unească cât mai mult. Am venit aici să încerc să mă temperez și să renunț la confortul de acasă, plăcerile. Sper să reușesc”, a spus Gigi.

Ce trib a câștigat jocul de recompensă în ediția de Survivor de pe 20 martie 2026

După ce a început jocul de recompensă, Războinicii au prins avans, însă la final, la best of, a avut loc o răsturnare de situație, iar tribul Faimoșilor a câștigat.

Pentru joc Alberto l-a ales pe Cristian, Bianca Giurcanu pe Patrice, Lucian pe Ceanu, Gabi pe Beleuț, Mara pe Andreea, Aris pe Gigi, Bianca pe Olga, Patricia pe Ramona.

După prima rundă, scorul a fost de 5-3 pentru Războinici, iar următoarea rundă de alegeri a fost astfel: Cristian Boureanu la ales pe Gigi, Alberto pe Ceanu, Gabi pe Lucian, Bianca pe Patricia, Olga pe Ramona, Maria pe Bianca, Andreea pe Loredana, Beleuț pe Marian.

Gigi Nicolae, noul Războinic nu a reușit să aducă puncte pentru echipa lui la primul joc de recompensă la care a participat.

Beleuț a pupat mingea înainte de a da ultima lovitură, timp în care oponentul său a câștigat punctul. Best of a început după scorul 8-8.

Gestul lui Beleuț care a creat discuții în tribul Războinicilor

La Best of au intrat Gabi și Andreea de la Faimoși și Lucian și Maria de la Războinici. Gabi și Andreea au câștigat, aducând recompensa pentru Faimoși.

Gestul lui Beleuț de a pupa mingea înainte de aruncare, i-a deranjat pe unii colegi, care i-au reproșat că a pierdut secunde importante.

„Trebuia să pupi tu mingea”, i-a spus Alberto lui Beleuț.

„Stretegia trebuie schimbată. Păi ce, îmi reproșezi că am pupat eu mingea o secundă?”, a răspuns Beleuț.

„Păi ne-a costat meciul”, a spus Alberto.

„Ai ratat 7 din 7. Mi-am asumat că am pupat mingea, dar am dat mai bine decât tine. Știu eu de ce am pupat eu mingea, mi-a purtat noroc”, a spus Beleuț.

„Se vede…”, a răspuns Alberto.

