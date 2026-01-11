Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului Duel

Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

A fost așteptat să revină și a adus o confruntare ce nu putea fi ratată. Formatul de televiziune care a revoluționat și a devenit prima alegere telespectatorilor la nivel mondial, Survivor, a început în urmă cu două zile la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Fiecare ediție le-a oferit, celor de acasă, șansa de a descoperi membrii celor două triburi și de a-i vedea pe aceștia pe trasee spectaculoase care le-au testat capacitățile. Diseară, de la ora 20:00, săptămâna se încheie cu o eliminare neașteptată din echipa Faimoșilor!

Aseară, Survivor a fost lider de audiență! În câteva ore, un concurent din tribul Faimoșilor va părăsi competiția, la finalul primului Duel din sezon, la Antena 1!

După prima zi de competiție, păreau pregătiți pentru orice provocare, însă aseară, pe terenul de joc pentru Imunitate, Faimoșii nu au reușit să mai găsească drumul spre victorie. Într-o serie spectaculoasă de puncte, tribul albastru a mers până la capăt, adunând cele 10 puncte și bifând primul câștig din acest an. Unul extrem de important, care le asigură liniștea la Consiliul în care se vor face nominalizările!

La Jocul pentru Imunitatea Individuală, cei 12 Faimoși au lăsat deoparte prieteniile create și au dat totul pentru a obține acel colan care le oferă cheia de salvare în această etapă. Cea care a rămas în picioare și a obținut atât siguranța rămânerii în show, cât și șansa de a vot în această seară, este Marina Dina.

Cea de-a doua ediție a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență!

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 19:59 – 22:57, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.3 puncte de rating şi 22.9% cotă de piaţă.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.9 puncte de rating și 19.2% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 5.6 puncte de rating și 15.6% cotă de piață.

La nivelul publicului național, Antena 1 a înregistrat 6.6 puncte de rating și 17.8% cotă de piață.

În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:02, aproape 1.5 milioane de telespectatori trăiau cu entuziasm aventura din jungla dominicană și lupta pentru rămânerea în competiție!

Nu a mai rămas mult și lupta preferată a românilor revine la Antena 1 cu o ediție incendiară! Cele două triburi se vor afla, încă o dată, față în față pentru un joc cu o miză importantă, iar apoi vor ajunge, în premieră, la Consiliu.

Acolo, Faimoșii vor trebui să decidă care sunt cei doi concurenți care se vor confrunta în Duelul de eliminare. Cine va pleca acasă? Rămâne de aflat!

Nu ratați, în această seară, ultima ediție din prima săptămână Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

