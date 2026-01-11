Antena Căutare
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului Duel

Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 11 Ianuarie 2026, 10:13 | Actualizat Duminica, 11 Ianuarie 2026, 10:15
Aseară, Survivor a fost lider de audiență | Antena 1

A fost așteptat să revină și a adus o confruntare ce nu putea fi ratată. Formatul de televiziune care a revoluționat și a devenit prima alegere telespectatorilor la nivel mondial, Survivor, a început în urmă cu două zile la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Fiecare ediție le-a oferit, celor de acasă, șansa de a descoperi membrii celor două triburi și de a-i vedea pe aceștia pe trasee spectaculoase care le-au testat capacitățile. Diseară, de la ora 20:00, săptămâna se încheie cu o eliminare neașteptată din echipa Faimoșilor!

Citește și: Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Reacții dure în tabăra Faimoșilor după pierderea imunității

Aseară, Survivor a fost lider de audiență! În câteva ore, un concurent din tribul Faimoșilor va părăsi competiția, la finalul primului Duel din sezon, la Antena 1!

După prima zi de competiție, păreau pregătiți pentru orice provocare, însă aseară, pe terenul de joc pentru Imunitate, Faimoșii nu au reușit să mai găsească drumul spre victorie. Într-o serie spectaculoasă de puncte, tribul albastru a mers până la capăt, adunând cele 10 puncte și bifând primul câștig din acest an. Unul extrem de important, care le asigură liniștea la Consiliul în care se vor face nominalizările!

Citește și: Călin Donca și Cristi Boureanu, la un pas să sară la bătaie, la Survivor 2026. De la ce a pornit conflictul dintre cei doi Faimoși

La Jocul pentru Imunitatea Individuală, cei 12 Faimoși au lăsat deoparte prieteniile create și au dat totul pentru a obține acel colan care le oferă cheia de salvare în această etapă. Cea care a rămas în picioare și a obținut atât siguranța rămânerii în show, cât și șansa de a vot în această seară, este Marina Dina.

Cea de-a doua ediție a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență!

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 19:59 – 22:57, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.3 puncte de rating şi 22.9% cotă de piaţă.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.9 puncte de rating și 19.2% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 5.6 puncte de rating și 15.6% cotă de piață.

Citește și: Marea premieră Survivor, lider de audiență! Show-ul continuă diseară, iar miza este vitală în proba pentru imunitate, la Antena 1!

La nivelul publicului național, Antena 1 a înregistrat 6.6 puncte de rating și 17.8% cotă de piață.

În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:02, aproape 1.5 milioane de telespectatori trăiau cu entuziasm aventura din jungla dominicană și lupta pentru rămânerea în competiție!

Nu a mai rămas mult și lupta preferată a românilor revine la Antena 1 cu o ediție incendiară! Cele două triburi se vor afla, încă o dată, față în față pentru un joc cu o miză importantă, iar apoi vor ajunge, în premieră, la Consiliu.

Acolo, Faimoșii vor trebui să decidă care sunt cei doi concurenți care se vor confrunta în Duelul de eliminare. Cine va pleca acasă? Rămâne de aflat!

Citește și: Marian Grozavu de la Insula Iubirii a participat la castingul Survivor. Imagini cu iubitul Biancăi: „Am copilărit la Tecuci”

Nu ratați, în această seară, ultima ediție din prima săptămână Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

Perioada 10 ianuarie 2026

Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Reacții dure în tabăra Faimoșilor după pierderea imunității...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
