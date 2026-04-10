Survivor 2026 liveblog, săptămâna 14. Faimoșii au câștigat jocul de recompensă. Show-ul se apropie de momentul Unificării

Survivor. Faimoși vs Războinici a venit cu o nouă săptămână plină de lupte intense și răsturnări de situație.

Survivor 2026 liveblog, 10 aprilie

23:24

Survivor s-a încheiat după victoria Faimoșilor. Show-ul revine mâine, de la 20:00!

20:45

Adi Vasile a avut un anunț important pentru telespectatori, la începutul noii ediții de Survivor: „Urmează un anunț foarte important pentru competiția Survivor. În curând se va produce unificarea celor două triburi, dar până atunci, un alt eveniment important. Urmează ca la finalul consiliului tribal următor să se deschidă porțile exilului Concurenții care vor pierde duelul de acum și până la momentul unificării nu vor părăsi competiția, ci vor merge în exil indiferent de triburile din care au făcut parte. Acolo ei vor trebuit să supraviețuiască în condiții foarte grele, departe de orice, izolați, până când vor avea o nouă șansă de a se alătura competiției în tribul unificat. Concurenții nu știu și nu vor ști absolut nimic despre acest lucru până la momentul unificării”.

20:30

20:20

16:30

Patru ore ne mai despart de noua ediție Survivor: Se anunțî discuții aprinse, accidentări și o recompensă mult dorită!

12:46

Survivor a trecut de jumătatea competiției și se apropie de momentul Unificării, însă până atunci, concurenții continuă să se bucure de fiecare zi petrecută în inima Dominicanei.

12:30

Au trecut peste trei luni de la momentul în care Adi Vasile a dat fluierul de start în cea mai dură competiție de televiziune, de la clipa în care membrii triburilor au lăsat în urmă casa și familia și au acceptat provocarea vieții lor.

12:00

După cum va spune și Patrice, ”ești la Survivor, se poate întâmpla orice”, este clar că nu e timp de liniște și relaxare! Competiția merge înainte cu primul joc al etapei – cel pentru recompensă. Cine va fi mai motivat și va câștiga? Cine va începe săptămâna cu hrană și relaxare? Descoperim în doar câteva ore!

11:35

Dacă Faimoșii vor resimți această stare de neliniște, Războinicii se vor bucura de reușita lor și de faptul că au câștigat Imunitatea după o lungă pauză. ”A fost dulce, pentru noi, Consiliul”, va recunoaște Ramona. Mult mai acid va fi Gigi: ”eram sigur că măștile vor cădea și din partea lor. Au încercat să pară fericiți, o familie unită”, va ține el să puncteze după cele observate în ultimele zile la adversari.

11:00

Cea care a câștigat lupta pentru rămânerea în show va fi la fel de afectată: ”m-am trezit gândindu-mă că Ceanu mănâncă, bea cafea, își face viața”. Aceasta va admite că Duelul nu a fost atât de dificil, deoarece fostul ei coleg a ales să o susțină pe ea: ”toată lumea știa că dacă ar fi fost cu Aris sau cu mine, nu ar fi dat totul. Așa că a plecat”.

10:00

După ce în urmă cu doar câteva zile, Ceanu a părăsit competiția, în urma unui Duel pierdut cu Bianca Giurcanu, ecourile se aud tot mai tare în tribul roșu. ”M-am trezit și nu mai era prietenul meu alături de mine”, va puncta Aris, competitorul care a fost cel mai dezamăgit de deciziile luate la Consiliul Tribal de colegii săi.