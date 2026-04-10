Antena Căutare
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 14. Faimoșii au câștigat jocul de recompensă. Show-ul se apropie de momentul Unificării

Survivor. Faimoși vs Războinici a venit cu o nouă săptămână plină de lupte intense și răsturnări de situație. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 20:29 | Actualizat Vineri, 10 Aprilie 2026, 23:25
Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Survivor 2026 liveblog, 10 aprilie

  • 23:24

Survivor s-a încheiat după victoria Faimoșilor. Show-ul revine mâine, de la 20:00!

Articolul continuă după reclamă
  • 20:45

Adi Vasile a avut un anunț important pentru telespectatori, la începutul noii ediții de Survivor: „Urmează un anunț foarte important pentru competiția Survivor. În curând se va produce unificarea celor două triburi, dar până atunci, un alt eveniment important. Urmează ca la finalul consiliului tribal următor să se deschidă porțile exilului Concurenții care vor pierde duelul de acum și până la momentul unificării nu vor părăsi competiția, ci vor merge în exil indiferent de triburile din care au făcut parte. Acolo ei vor trebuit să supraviețuiască în condiții foarte grele, departe de orice, izolați, până când vor avea o nouă șansă de a se alătura competiției în tribul unificat. Concurenții nu știu și nu vor ști absolut nimic despre acest lucru până la momentul unificării”.

  • 20:30

O nouă ediție Survivor a început! Urmărește cele mai intense clipe de la Survivor România 2026 pe Antena 1, în AntenaPLAY și pe canalul de YouTube.

  • 20:20

Alătură-te comunității Survivor pe rețelele sociale!

Pagina oficială de Instagram a show-ului este aici.

Pagina oficială de TikTok a show-ului este aici.

Pagina oficială de Facebook a show-ului este aici.

  • 16:30

Patru ore ne mai despart de noua ediție Survivor: Se anunțî discuții aprinse, accidentări și o recompensă mult dorită!

  • 12:46

Survivor a trecut de jumătatea competiției și se apropie de momentul Unificării, însă până atunci, concurenții continuă să se bucure de fiecare zi petrecută în inima Dominicanei.

  • 12:30

Au trecut peste trei luni de la momentul în care Adi Vasile a dat fluierul de start în cea mai dură competiție de televiziune, de la clipa în care membrii triburilor au lăsat în urmă casa și familia și au acceptat provocarea vieții lor.

  • 12:00

După cum va spune și Patrice, ”ești la Survivor, se poate întâmpla orice”, este clar că nu e timp de liniște și relaxare! Competiția merge înainte cu primul joc al etapei – cel pentru recompensă. Cine va fi mai motivat și va câștiga? Cine va începe săptămâna cu hrană și relaxare? Descoperim în doar câteva ore!

  • 11:35

Dacă Faimoșii vor resimți această stare de neliniște, Războinicii se vor bucura de reușita lor și de faptul că au câștigat Imunitatea după o lungă pauză. ”A fost dulce, pentru noi, Consiliul”, va recunoaște Ramona. Mult mai acid va fi Gigi: ”eram sigur că măștile vor cădea și din partea lor. Au încercat să pară fericiți, o familie unită”, va ține el să puncteze după cele observate în ultimele zile la adversari.

  • 11:00

Cea care a câștigat lupta pentru rămânerea în show va fi la fel de afectată: ”m-am trezit gândindu-mă că Ceanu mănâncă, bea cafea, își face viața”. Aceasta va admite că Duelul nu a fost atât de dificil, deoarece fostul ei coleg a ales să o susțină pe ea: ”toată lumea știa că dacă ar fi fost cu Aris sau cu mine, nu ar fi dat totul. Așa că a plecat”.

  • 10:00

După ce în urmă cu doar câteva zile, Ceanu a părăsit competiția, în urma unui Duel pierdut cu Bianca Giurcanu, ecourile se aud tot mai tare în tribul roșu. ”M-am trezit și nu mai era prietenul meu alături de mine”, va puncta Aris, competitorul care a fost cel mai dezamăgit de deciziile luate la Consiliul Tribal de colegii săi.

Discuții aprinse, accidentări, o recompensă mult dorită – o seară încărcată în prima ediție a acestei săptămâni la Survi... Survivor, 10 aprilie 2026. Bianca Giurcanu, accidentare gravă pe traseu. Jocul a fost întrerupt, iar medicii au interven...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO
Observatornews.ro Domeniile în care s-au făcut cele mai multe disponibilizări. "Asta va fi regula de acum" Domeniile în care s-au făcut cele mai multe disponibilizări. "Asta va fi regula de acum"
Antena 3 Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Survivor, 10 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. A fost un traseu marcat de accidentări și de situații limită
Survivor, 10 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. A fost un traseu marcat de accidentări și de...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Survivor, 10 aprilie 2026. Bianca Giurcanu, accidentare gravă pe traseu. Jocul a fost întrerupt, iar medicii au intervenit
Survivor, 10 aprilie 2026. Bianca Giurcanu, accidentare gravă pe traseu. Jocul a fost întrerupt, iar medicii au...
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Câți bani trebuie să îi dea vloggerul. „Este suma cu care el a mințit o țară întreagă”
Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Câți bani trebuie să îi dea... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de ciuperci cu maioneză, servită în cruste de mini tarte
Salată de ciuperci cu maioneză, servită în cruste de mini tarte HelloTaste.ro
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“ BZI
REPORTAJ. Săptămâna Patimilor cu „a 5-a Rurală”: „De sărbători omul știe să se ia la omor, să își bată nevasta…”
REPORTAJ. Săptămâna Patimilor cu „a 5-a Rurală”: „De sărbători omul știe să se ia la omor, să își... Jurnalul
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă Observator
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Drob sub formă de plăcintă cu ciuperci și pui, pentru masa de Paște
Drob sub formă de plăcintă cu ciuperci și pui, pentru masa de Paște Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x