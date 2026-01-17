Survivor 2026 liveblog, săptămâna 2. Faimoși vs Războinici la proba Imunității, după o luptă strânsă pentru Recompensă

Survivor 2026 liveblog, 17 ianuarie
- 10:30
După victoria în jocul pentru recompensă, Faimoșii intră pe traseu contra Războinicilor, în lupta vitală – cea pentru imunitate, la Survivor, de la ora 20:00, la Antena 1!
Survivor 2026 liveblog, 16 ianuarie
- 23:30
Ce ediție, cât suspans! După multe răsturnări de situație, Faimoșii au plecat în tabăra lor cu recompense. Iată cele mai importante evenimente ale episodului:
Gabi Tamaș este rănit de un bambus uriaș, iar acoperișul se dărâmă
Lupta lui Gabi Tamaș cu un crab! Un moment care i-a speriat pe Faimoși
Naba Salem, accidentată la Survivor în plină luptă pentru marea recompensă
Triburile luptă până la epuizare pentru recompensa salvatoare
Suspans maxim la Survivor! Recompensa se joacă la Best Of între Faimoși și Războinici
Tensiuni după joc! Bucurie la Faimoși, frustrare în tabăra Războinicilor
Eșec dureros pentru Războinici! Ploaia le agravează situația din tabără
- 20:30
A început! Toate momentele-cheie din Survivor sunt pe canalul oficial al emisiunii.
- 17:00
Mai este puțin până la începutul noului episod de Survivor 2026, dar până atunci, la Povești din Junglă, de la ora 18:00, Raluca Bădulescu, Anamaria Prodan și Alex Delea analizează cele mai importante momente petrecute în Republica Dominicană. Cele două leoaice vin cu detalii din culisele Dominicanei!
- 14:30
O accidentare puternică va marca provocarea serii. Despre cine este vorba și ce se va întâmpla, descoperim în doar câteva ore.
- 10:00
Urmează ediție care va arăta ce înseamnă cu adevărat cele mai dure ore din Republica Dominicană, atunci când nici măcar acoperișul nu rezistă. Survivor România 2026 continuă lupta pentru supraviețuire cu a doua săptămână de competiție!
