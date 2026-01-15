Antena Căutare
Reacția Claudiei Puican după ce fanii l-au criticat pe Armin Nicoară pentru că pleacă în vacanțe fără ea. Ce a recunoscut artista

Claudia Puican a reacționat după ce fanii l-au pus la zid pe Armin Nicoară pentru că pleacă în vacanță fără ea. Artista a recunoscut că nu este totul „roz” într-o căsnicie.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 15 Ianuarie 2026, 16:36 | Actualizat Joi, 15 Ianuarie 2026, 17:31
Claudia Puican a reacționat după ce fanii l-au pus la zid pe Armin Nicoară pentru că pleacă în vacanță fără ea | Instagram

Claudia Puican și Armin Nicoară trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară în urmă cu aproximativ un an, atunci când a venit pe lume fiul lor.

De când au un nou membru în familie, artiștii preferă să fie mai discreți în ceea ce privește viața personală. Deși sunt rezervați, aceștia nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ei.

Citește și: Mama lui Armin Nicoară, imagini rare pe care publicul nu a avut ocazia să le vadă. Cum arată Armina

Recent, Armin Nicoară a stârnit un val de mesaje dure după ce a plecat în vacanță fără soția lui. Se pare că bărbatul a mers în Thailanda pentru a se relaxa, dar și-a lăsat partenera acasă. Gestul său a atras o mulțime de critici.

„Foarte frumos, tu vizitezi lumea și nevasta acasă cu copilul. Exemplu de așa nu”, „Soția și copilul? Mereu plecat fără?” sau „Singur nu-i frumos!”, au fost câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online.

Cum a reacționat Claudia Puican după ce Armin Nicoară a fost pus la zid de fani pentru că a plecat în Thailanda fără ea

În urma mesajelor răutăcioase de pe rețelele sociale, Claudia Puican nu s-a putut abține și a răbufnit. Artista le-a dezvăluit prietenilor virtuali că nu are nicio problemă cu faptul că soțul ei pleacă în vacanțe fără ea.

Mai mult, soția lui Armin Nicoară a mai punctat că ea rămâne acasă pentru a avea grijă de băiețelul lui. De altfel, aceasta a dat de înțeles că lucrurile nu sunt întotdeauna „roz” în căsnicia lor.

Citește și: Imagini de senzație de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Cum arată artista în rochie de mireasă. Ce tort și meniu au avut

„Haideți să fim sincere și să spunem lucrurilor pe nume: în nicio familie nu este totul roz. O „familie adevărată” nu înseamnă perfecțiune, ci comunicare și respect. Important este să ne ascultăm partenerii, bucuriile lor și hobby-urile lor. Hobby-ul lui Armin sunt vacanțele; la alții pot fi femeile, jocurile, vânătoarea etc.

Pe mine nu mă deranjează acest lucru, pentru că aleg uneori să rămân acasă. Nu pentru că nu aș putea merge, ci pentru că, având un copil, știți foarte bine că lucrurile sunt mai complicate”, a dezvăluit Claudia Puican într-un comentariu pe Instagram.

„Nu ești singura femeie care își lasă bărbatul să plece în vacanțe... el este singurul bărbat care pleacă fără femeie în concediu...”, „De multe ori libertatea și încrederea îi fac să o mai ia și razna!”, „Nu-l mai lăsa singur!” sau „Ești cam tristă, Claudia!”, au fost reacțiile fanilor la mesajul și postarea făcută de artistă pe rețelele sociale.

Colaj cu Armin Nicoară și Claudia Puican în două ipostaze diferite
Un lucru este cert, Claudia Puican a reușit să genereze o mulțime de mesaje din partea prietenilor virtuali. Unii au lăsat comentarii dure în timp ce alții au felicitat-o pentru încrederea pe care o are în soțul ei.

