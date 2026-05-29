Survivor, 29 mai 2026. Cine sunt căpitanii jocului pentru recompensă. Concurenții au trecut printr-o probă de răbdare

Primul joc al săptămânii 21 de la Survivor România 2026 este cel al Căpitanilor. Concurenții din tribul Los Niños s-au întrecut pentru a afla liderii celor două echipe de la jocul de recompensă.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 21:50 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 22:03
După eliminarea Mariei Dumitru de la Survivor România 2026, concurenții au început să își facă noi strategii. În competiție au rămas cei mai buni oameni, iar probele devin din ce în ce mai dificile, crescând și mizele.

Prima zi a membrilor din tribul Los Niños a început cu un nou joc. De data aceasta, Adi Vasile a venit cu noi vești despre recompensă, dar și despre proba prin care vor trece toți cei care își doresc să devină căpitani.

„Astăzi pentru că este prima zi a săptămânii urmează o confruntare intensă pentru recompensă. O să aveți două echipe conduse de doi căpitani. Aceia vor fi finaliștii jocului care se află în spatele vostru.

Jocul Căpitanilor arată în felul următor: fiecare dintre voi va lua acel băț și îl va pune fix în centrul plăcuței de lemn. Pe celălalt capăt va trebui, la semnalul meu, să puneți forme geometrice. Evident, să încercați să aveți cât mai multe. La final, ultimii doi cu formele geometrice încă în joc vor fi căpitani, iar acela care va câștiga va alege primul la jocul pentru recompensă”, a dezvăluit prezentatorul TV.

Cine sunt căpitanii jocului de recompensă din săptămâna 21 de la Survivor România 2026

Concurenții au trecut printr-o misiune intensă, iar rândurile s-au strâns rapid. Gabi Tamaș a fost primul care a ieșit din joc. Acesta a fost urmat de Patricia, iar mai apoi de Bibi și Andreea. Lupta finală s-a dat între Ramona și Lucian.

Aceștia sunt căpitanii jocului de recompensă din săptămâna 21 de la Survivor România 2026. Pentru că a ieșit victorios la proba Căpitanilor, Lucian a primit avantajul de a alege primul un concurent în echipa lui.

„Nu am neapărat ceva în minte (n.r. o strategie). Chiar am rămas oameni foarte buni. Așadar, orice alegere aș face e o alegere bună. Mă bucur că am reușit să plec de la duel și să devin căpitan. Și sper să câștigăm astăzi!”, a punctat și Ramona despre strategiile sale.

Lucian nu a stat prea mult pe gânduri atunci când a fost pus să își aleagă echipa. Prima fată pe care a nominalizat-o a fost chiar Patricia. Concurentul i-a mai ales pe Gigi și Bibi. Cei trei au intrat cu zâmbetul pe buze în lupta pentru recompensă.

De asemenea, din echipa Ramonei fac parte Gabi, Cristi și Andreea. Bianca Giurcanu a fost nevoită să aleagă grupul din care vrea să facă parte. Aceasta a decis, în cele din urmă, să meargă pe traseu alături de colega ei de competiție.

„E foarte greu de ales! Am simțit să vin aici!”, a reacționat Bianca Giurcanu.

Survivor România se vede în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai tari momente pot fi urmărite și pe canalul de YouTube.

Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
