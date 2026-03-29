Survivor, 29 martie. Războinicii, la al șaselea duel de eliminare. Fetele sunt în pericol. Ramona vs. Loredana. Cine a plecat

Unul dintre Războinici va părăsi competiția. Doar fetele sunt în pericol astăzi.

La finalul săptămânii 12 de Survivor, după aproape 3 luni de competiție, are loc un alt consiliu și de această dată va fi eliminată o persoană din tribul Războinicilor.

Războinicii s-au bucurat de recompensă și apoi au plecat la consiliu. Fetele din tribul Războinicilor au spus că ele nu sunt o bisericuță, ci o putere. Faimoșii sunt în siguranță pentru că au câștigat totemul de imunitate pentru a șasea oară la rând.

Duelul de eliminare le-a dat emoții Războinicilor

La consiliu, băieții din tribul Războinicilor au trebuit să voteze o fată pentru a intra la duel și a fi eliminată din competiție. Una dintre fete va fi nominalizată la duel de coechipierii săi, iar cea de-a doua va fi nominalizată de Alberto, purtătorul colanului de imunitate.

Articolul continuă după reclamă

Concurenții din tribul Războinicilor au început să voteze. Loredana a votat-o pe Ramona, Patrice a votat-o pe Ramona, Ramona a votat-o pe Loredana, Lucian a votat-o pe Ramona, iar restul voturilor au fost secrete.

Fata din tribul Războinicilor care a fost trimisă la duel de colegii ei de echipă este Ramona. Ramona a spus că a știe că a fost votată din cauza performanțelor ei sportive scăzute. Ea se așteaptă să plece acasă. Alberto a desemnat cea de-a doua fată care trebuie să meargă la duel cu Ramona. Loredana este cea votată de Alberto care a avut colanul de imunitate.

Ramona și Loredana au luptat la duel. Cele două concurente au pornit pe traseu. Loredana a greșit și trebuie să se întoarcă. La prima rundă, cea care a câștigat a fost Ramona. La runda a doua, câștigătoarea este Ramona.

Ramona și-a asigurat dreptul de a merge mai departe în Survivor, iar Loredana este cea care va fi eliminată.

„Nu mă așteptam, nu îmi vine să cred”, a spus Ramona după ce a finalizat duelul.

„Și eu mi-am dorit foarte mult. Poate nu a fost seara mea sau nu am fost destul de determinată. Am vrut să câștig. Felicitări, Ramona! Ai fost mai bună în seara asta, mă bucur pentru tine. Este o experiență. Mi-am depășit limitele, am murit de foame, am trăit, m-am obișnuit să rezist cu atâția oameni două luni de zile. Credeți-mă, n-a fost ușor, înțelegeți și voi și eu vă înțeleg pe voi. Sunt tristă așa, voiam să rămân”, a zis Loredana.

„Mi-am dorit foarte mult victoria pentru că sunt foarte implicată în această competiție, dar vă zic cu cea mai mare sinceritate că nu mă așteptam să câștig. Eram pregătită să plec acasă, cumva îmi acceptasem soarta, eram foarte relaxată, cumva parcă prevedeam că voi pleca, îmi pregătisem speech-ul de plecare. (...) Sunt foarte tristă că pleacă Loredana pentru că știm ce înseamnă ea pentru noi”, a spus Ramona.

Loredana a părăsit competiția în săptămâna 12 de Survivor România 2026.

